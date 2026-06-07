Antequera impulsa la integración laboral de personas con diversidad funcional en negocios locales

La Coordinadora de Asociaciones por la Integración de Antequera y comarca (CASIAC) y la Asociación del Comercio, Empresas, Industria de Antequera y Centro Comercial Abierto (ACIA) han unido fuerzas para que entre 12 y 14 personas con diversidad funcional realicen prácticas laborales en negocios locales durante los meses de septiembre y octubre de 2026. La iniciativa, enmarcada en los talleres de empleabilidad de CASIAC, busca la adhesión de empresas de cualquier sector del municipio.

Los participantes acudirán a los negocios en dos jornadas semanales de dos horas cada una, sumando cuatro horas a la semana.

Durante todo el proceso, un profesional de empleo personalizado acompaña y orienta al usuario en su puesto. La empresa no necesita tener definida de antemano una vacante: el propio proyecto parte del encaje entre las capacidades de la persona y las necesidades reales del negocio.

Los sectores con mayor potencial de integración identificados por CASIAC y ACIA son el agroalimentario —con tareas de manipulación, embalaje, etiquetado y almacenaje—, la hostelería —ayudante de cocina, mantenimiento de espacios o apoyo en sala— y el comercio y el sector terciario —reposición de productos, tareas administrativas básicas o atención al cliente en funciones supervisadas—.

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Desde ambas entidades subrayan que el tejido productivo de Antequera reúne condiciones favorables para el desarrollo del empleo personalizado, un modelo que ya ha demostrado su viabilidad en otros municipios de la provincia de Málaga.