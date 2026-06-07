Climatización
El CEIP Manzano Jiménez de Campillos estrena climatización con una inversión de más de 44.000 euros
El CEIP Manzano Jiménez estrena sistema de climatización gracias a una inversión tripartita del Ayuntamiento, Junta y AMPA
El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Manzano Jiménez de Campillos dispone ya de un sistema de climatización tras una inversión de 44.504 euros financiada por el Ayuntamiento de Campillos, la Junta de Andalucía y la AMPA Santa María del Reposo.
La mayor parte de la inversión corresponde al Ayuntamiento de Campillos, que ha destinado 22.614 euros repartidos entre 2025 y 2026.
La Junta de Andalucía ha contribuido con 20.190 euros entre ambos ejercicios. Y la AMPA Santa María del Reposo ha aportado 1.700 euros, completando la financiación tripartita.
Esta cantidad ha financiado los equipos de climatización, los materiales, las adaptaciones necesarias para su instalación y los trabajos complementarios. El Consistorio también ha puesto a disposición del proyecto sus servicios municipales de electricidad para la ejecución de los trabajos.
El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha destacado que “la mejora de las instalaciones educativas públicas del municipio constituye una prioridad para este equipo de gobierno. Aunque las competencias en materia educativa corresponden principalmente a la Junta de Andalucía, los ayuntamientos somos la administración más cercana a la ciudadanía y debemos colaborar en todo aquello que contribuya a mejorar el bienestar y las condiciones en las que estudian nuestros niños y niñas”.
“En este caso, las altas temperaturas hacían necesaria una actuación que permitiera mejorar el confort de las aulas y de los distintos espacios del CEIP Manzano Jiménez. Por ello, el Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo económico para complementar las inversiones realizadas por otras entidades y hacer posible la climatización completa del centro”, ha señalado el alcalde.
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