Deporte
Inscripciones abiertas para la X edición del Trail Nocturno Genalguacil-Jubrique
La carrera de montaña, que ya se ha convertido en una de las clásicas veraniegas, tendrá lugar el próximo 18 de julio, con un recorrido circular de 15 km y un desnivel positivo de 800 m
El próximo 18 de julio se celebrará la X edición del Trail Nocturno Genalguacil-Jubrique, una carrera por montaña que se ha convertido en una de las clásicas veraniegas para los aficionados a este deporte. Ya se encuentra abierto el periodo de inscripciones a través de dorsalchip.es.
La salida del X Trail Nocturno será a las 21:00 horas desde la plaza de la Constitución de Genalguacil. Los participantes deberán completar un recorrido circular de 15 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de unos 800 metros.
Además, se ha establecido una modalidad corta de 9 kilómetros de distancia y unos 450 metros de desnivel. A lo largo de los recorridos se instalarán varios puntos de avituallamiento, a los que hay que sumar el que se habilitará en meta.
Carrera en un entorno natural durante el atardecer y la noche
Uno de los alicientes principales de la prueba será, además del buen ambiente deportivo, el entorno natural por el que discurrirá mientras atardece y bajo la luz de la luna, lo que hará que los participantes experimenten sensaciones únicas. El itinerario del trail discurrirá por senderos, caminos y pistas en el corazón del Genal, a través de encinares, verdes castañares y bosques de ribera entre los términos municipales de Genalguacil y Jubrique.
Con la puesta en marcha de esta carrera se pretende dar a conocer la riqueza natural de la zona, así como también promocionar la imagen del Valle del Genal como marco ideal para practicar deportes en el medio ambiente.
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