Residuos
Althenia elige Antequera para implantar la mayor planta de reciclaje textil posconsumo de Andalucía
La ciudad continúa consolidando así su posición como uno de los principales focos de atracción empresarial del interior de Andalucía con la implantación de una nueva actividad industrial vinculada a la economía circular y la sostenibilidad
El Grupo Sando ha elegido Antequera para instalar una planta de gestión y reciclaje de residuos textiles a través de su filial medioambiental Althenia. La Junta de Gobierno Local aprobó hoy la licencia de apertura de la actividad, según anunciaron en rueda de prensa el alcalde Manuel Jesús Barón Ríos y el director general de Conservación, Mantenimiento y Energía del Grupo Sando, Jorge Gámiz.
Althenia opera bajo la marca Althenia Sando y está especializada en la gestión integral de servicios medioambientales. Forma parte del Grupo Sando, uno de los grupos empresariales de mayor peso en el sector de la construcción y los servicios en España.
Reciclaje textil posconsumo y economía circular
La instalación tiene como objetivo la gestión de residuos textiles posconsumo, integrándose en los modelos productivos basados en la reutilización y valorización de materiales. Se trata de un sector con creciente demanda regulatoria en Europa, donde la recogida separada de residuos textiles es ya obligatoria para los municipios desde 2025.
La aprobación de la licencia por parte del Ayuntamiento abre el camino para el inicio de la actividad. El Grupo Sando no ha facilitado datos sobre la superficie de las instalaciones, el volumen de residuos a gestionar ni el número de empleos previstos.
El alcalde Barón subrayó que la llegada de Althenia representa «una nueva muestra de la confianza que grandes grupos empresariales depositan en Antequera». Desde el equipo de gobierno se destaca la posición estratégica del municipio, con acceso directo a la red de autovías y ubicación central en el interior de Andalucía, como factores determinantes para la atracción de este tipo de proyectos.
Antequera, en el radar de la inversión industrial
La implantación de Althenia se suma a otras operaciones industriales recientes en el municipio. El Polígono Industrial El Polear de Villanueva del Trabuco, en el área de influencia de Antequera, acogió recientemente la compra de suelo por parte de JoséFoods para una planta de alimentación congelada con una inversión prevista de siete millones de euros y 40 puestos de trabajo.
La diversificación del tejido industrial hacia sectores vinculados a la sostenibilidad responde a una tendencia consolidada en los municipios que compiten por atraer inversión de alto valor añadido en el interior peninsular. Antequera suma así un nuevo operador de referencia nacional a su tejido productivo, en un contexto en el que la gestión de residuos textiles cobra peso creciente tanto en la agenda regulatoria europea como en las estrategias de las grandes empresas de servicios.
La actividad de Althenia quedará operativa una vez completados los trámites administrativos derivados de la licencia aprobada hoy en Junta de Gobierno.
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