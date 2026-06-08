La Diputación invierte 3,1 millones en arreglar la carretera entre Ronda y el Valle del Guadiaro

La Diputación de Málaga ha iniciado una de las actuaciones más importantes de los últimos años en la red viaria provincial: la rehabilitación y estabilización de la carretera MA-7401, que conecta Ronda con Benaoján y sirve también de acceso a otros municipios del Valle del Guadiaro, como Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera.

Los trabajos cuentan con una inversión de 3,1 millones de euros y se ejecutan en los casi nueve kilómetros de esta vía, afectada desde hace años por deslizamientos del terreno, deformaciones de la calzada y fisuras en el pavimento. La previsión es que las obras se prolonguen hasta principios de 2027.

La Diputación de Málaga mejora 9 kilómetros de la carretera entre Ronda y Benaoján. / L.O.

Una actuación clave en la carretera entre Ronda y Benaoján

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha visitado este lunes las obras junto a representantes municipales de la comarca y ha destacado que se trata de la actuación de mayor cuantía económica ejecutada en una carretera provincial en los últimos años.

La intervención ha sido adjudicada a la UTE formada por Albaida Infraestructuras, Talleres y Grúas González y Tecnoasfalto Levante. El objetivo es ofrecer una solución estable a los problemas que arrastraba la carretera y que habían motivado distintas actuaciones anteriores, aunque sin resolver por completo las incidencias.

"Es una vía que transcurre por los términos municipales de Ronda y Benaoján y que ha sufrido continuos problemas de deslizamiento del terreno, por lo que se realizaron diversas actuaciones de mejora aunque solo se solventaron parcialmente los problemas. Por eso, nuestro compromiso con los vecinos de Benaoján, Montejaque y Ronda fue acometer una solución definitiva", ha señalado Salado.

Las obras de mejora de la carretera MA-7401 incluyen muros de escollera y micropilotes. / L.O.

Obras contra los deslizamientos y las deformaciones de la calzada

El proyecto de rehabilitación estructural de la MA-7401 ha sido redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga a partir de estudios geotécnicos realizados en la carretera.

Las actuaciones se centran en corregir las deformaciones y fisuras de la calzada, estabilizar los tramos afectados por deslizamientos y mejorar el drenaje de la vía para evitar que las escorrentías vuelvan a dañar la plataforma.

En los tramos con deformaciones leves se está llevando a cabo la rehabilitación estructural de la plataforma, con el saneo de blandones y la mejora del terreno de apoyo. En las zonas con mayor deterioro del pavimento, pero sin deformación de la calzada, se procede al fresado, nivelación y compactación de la carretera.

La Diputación acomete una de las inversiones más importantes en las carreteras de la comarca de Ronda. / L.O.

Muros de escollera y micropilotes en la MA-7401

La obra incluye también la construcción de muros de sostenimiento de escollera en cinco tramos de la vía, con alturas que oscilan entre los 2,5 y los 4 metros. Además, se ejecutarán actuaciones geotécnicas profundas mediante pantallas de micropilotes en otros cinco puntos de la carretera.

Estas soluciones técnicas buscan reforzar la estabilidad de la plataforma y reducir el riesgo de nuevos movimientos del terreno en una vía especialmente sensible por su trazado y su función de conexión entre municipios de la Serranía.

Paralelamente, se acometerán obras para mejorar el drenaje longitudinal de la carretera, con el fin de canalizar correctamente el agua de lluvia y evitar que las escorrentías afecten al firme.

Posibles cortes de tráfico durante los trabajos

La Diputación ha advertido de que la complejidad de las obras harán necesario cortar el tráfico en algunos momentos durante la ejecución de los trabajos. La actuación finalizará con el refuerzo del firme, la señalización horizontal y la reposición de la señalización vertical.

La MA-7401 es una vía estratégica para la movilidad de vecinos y visitantes en la comarca, al conectar Ronda con Benaoján y facilitar el acceso a varios municipios del Valle del Guadiaro.

La Diputación refuerza la inversión en carreteras de la Serranía

Salado ha enmarcado esta actuación dentro del compromiso de la Diputación con la mejora de la red viaria provincial, formada por 860 kilómetros de carreteras. Según ha indicado, la institución destina cada año cerca de 20 millones de euros a arreglos estructurales, refuerzos de firme, conservación, mantenimiento y actuaciones de emergencia por temporales u otras incidencias.

Noticias relacionadas

En el caso de la Serranía de Ronda, la Diputación ha invertido 15,7 millones de euros en la mejora de la movilidad durante los últimos cuatro años. A esa cantidad se suman otros 7,5 millones de euros que se destinan actualmente al arreglo de 14 carreteras de la comarca afectadas por los temporales de febrero.