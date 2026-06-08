Medio Ambiente
Escolares de Monda retiran 100 kilos de basuraleza por el Día Mundial del Medio Ambiente
Alumnos del CEIP Remedios Rojo participan en una semana de actividades de educación ambiental con talleres, exposiciones y una recogida de residuos en el entorno del pueblo
Un grupo de escolares de Monda ha retirado 100 kilos de basuraleza de los alrededores del núcleo urbano dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. La iniciativa ha puesto el foco en la concienciación de los escolares sobre el cuidado del entorno natural, la gestión responsable de los residuos y la importancia de preservar los ecosistemas locales.
La jornada de recogida se celebró el pasado viernes, 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, y contó con la participación del tercer ciclo de Primaria y el alumnado de la ESO del colegio Remedios Rojo de La Villeta. Equipados con guantes y bolsas, los estudiantes retiraron residuos del entorno del municipio y pusieron en práctica los valores trabajados durante toda la semana.
La concejala de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Monda, Candelaria Ruiz, ha destacado la implicación de los escolares: "Recoger cien kilos de residuos en un solo día es un logro enorme, pero lo más valioso es el mensaje que se llevan: cuidar nuestro pueblo y nuestro entorno es responsabilidad de todas las personas, y empieza desde pequeños".
Una semana dedicada a la educación ambiental en Monda
Las actividades se han desarrollado durante toda la semana en distintos centros educativos del municipio. El colegio Remedios Rojo acogió una exposición del proyecto Libera, tu pueblo sin basuraleza, una iniciativa nacional destinada a combatir el abandono de residuos en espacios naturales y urbanos.
La muestra permitió al alumnado conocer el impacto ambiental de la basuraleza, los efectos de una gestión inadecuada de los residuos y el valor de conservar el entorno más cercano.
Talleres con Cruz Roja para fomentar hábitos sostenibles
Además, el miércoles se celebraron en el colegio Remedios Rojo de Estacar varios talleres medioambientales organizados con la colaboración de Cruz Roja. En ellos participaron la Escuela Infantil, el alumnado de tres, cuatro y cinco años y el primer y segundo ciclo de Primaria.
A través de dinámicas participativas y actividades prácticas, los escolares trabajaron conceptos vinculados al cuidado del medio ambiente, la reducción de residuos y los hábitos sostenibles desde edades tempranas.
Monda refuerza su compromiso con la sostenibilidad
El Ayuntamiento de Monda ha subrayado que esta semana de actividades forma parte de su compromiso con la educación ambiental y la sostenibilidad como pilares del futuro del municipio.
El Consistorio ha agradecido la implicación del profesorado, las familias, Cruz Roja y, especialmente, del alumnado participante, que ha contribuido de forma directa a mejorar el entorno del pueblo con la retirada de 100 kilos de residuos.
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