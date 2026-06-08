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Un instituto de Teba impulsa un estudio sobre salud mental y bienestar emocional entre jóvenes de Educación Secundaria

El trabajo aborda el bienestar emocional entre jóvenes de Educación Secundaria

Alumnos durante la presentación del proyecto en Teba. | L.O.

Alumnos durante la presentación del proyecto en Teba. | L.O.

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Amanda Pinto

Teba

Alumnos de 4º de ESO del IES Itaba han presentado en el Ayuntamiento de Teba los resultados de su proyecto de investigación sobre salud mental y bienestar emocional entre jóvenes de Educación Secundaria. El trabajo, desarrollado a partir de encuestas realizadas entre el propio alumnado, aborda aspectos como la satisfacción vital, la autoestima, la ansiedad, la empatía y la tolerancia a la frustración.

El proyecto partió de encuestas dirigidas a estudiantes de Educación Secundaria. Los alumnos de 4º de ESO analizaron siete dimensiones del bienestar emocional: satisfacción vital, gestión emocional, autoestima, relaciones de amistad, tolerancia a la frustración, ansiedad y empatía.

El enfoque comparativo por género es uno de los elementos más destacados del estudio. Los resultados muestran que los chicos presentan una satisfacción vital ligeramente superior a la de las chicas y una mayor tolerancia a la frustración, además de vínculos de amistad más sólidos con sus iguales.

Las alumnas, por su parte, muestran una mayor capacidad de atención y reconocimiento de las emociones, así como niveles de empatía algo superiores. Sin embargo, los datos también reflejan que las jóvenes registran niveles más bajos de autoestima y mayores niveles de ansiedad que sus compañeros.

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Junto a la presentación de los datos, el alumnado diseñó carteles informativos y propuestas de sensibilización orientadas a fomentar el cuidado de la salud mental entre la juventud.

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