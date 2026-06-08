Un instituto de Teba impulsa un estudio sobre salud mental y bienestar emocional entre jóvenes de Educación Secundaria

Alumnos de 4º de ESO del IES Itaba han presentado en el Ayuntamiento de Teba los resultados de su proyecto de investigación sobre salud mental y bienestar emocional entre jóvenes de Educación Secundaria. El trabajo, desarrollado a partir de encuestas realizadas entre el propio alumnado, aborda aspectos como la satisfacción vital, la autoestima, la ansiedad, la empatía y la tolerancia a la frustración.

El proyecto partió de encuestas dirigidas a estudiantes de Educación Secundaria. Los alumnos de 4º de ESO analizaron siete dimensiones del bienestar emocional: satisfacción vital, gestión emocional, autoestima, relaciones de amistad, tolerancia a la frustración, ansiedad y empatía.

El enfoque comparativo por género es uno de los elementos más destacados del estudio. Los resultados muestran que los chicos presentan una satisfacción vital ligeramente superior a la de las chicas y una mayor tolerancia a la frustración, además de vínculos de amistad más sólidos con sus iguales.

Las alumnas, por su parte, muestran una mayor capacidad de atención y reconocimiento de las emociones, así como niveles de empatía algo superiores. Sin embargo, los datos también reflejan que las jóvenes registran niveles más bajos de autoestima y mayores niveles de ansiedad que sus compañeros.

Junto a la presentación de los datos, el alumnado diseñó carteles informativos y propuestas de sensibilización orientadas a fomentar el cuidado de la salud mental entre la juventud.