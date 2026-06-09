Campillos logra 12 millones del Gobierno para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Campillos ha obtenido una subvención de 12 millones de euros dentro de la convocatoria de ayudas impulsada por el Gobierno de España para la reparación, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos registrados en Andalucía y Extremadura.

La ayuda concedida permitirá ejecutar un proyecto estratégico para minimizar el impacto de futuras inundaciones en el municipio, reforzar la seguridad de la población y mejorar la capacidad de respuesta de Campillos ante episodios de lluvias torrenciales que cada vez se producen con mayor frecuencia e intensidad.

Entre las obras destacan la construcción de un tanque de tormentas, la ampliación del cauce del arroyo Rincón a su paso por el casco urbano y la eliminación de puntos de estrangulamiento que dificultan la evacuación del agua en episodios de fuertes lluvias.

Estas actuaciones permitirán reducir significativamente el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables, mejorar el drenaje urbano y aumentar la capacidad de evacuación de caudales extraordinarios, contribuyendo además a la adaptación del municipio frente a los efectos del cambio climático.

El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha destacado que la concesión de esta ayuda supone una de las mayores inversiones públicas que va a recibir el municipio en las últimas décadas y permitirá desarrollar actuaciones estructurales destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población, las viviendas, los negocios y las infraestructuras públicas.

Por último, ha explicado que esta inversión permitirá que Campillos afronte con mayores garantías los fenómenos meteorológicos extremos y avance hacia un municipio más seguro, resiliente y preparado para el futuro.

Con esta ayuda, Campillos afronta una de las actuaciones más importantes de su historia reciente y da un paso decisivo para reducir el impacto de futuros episodios meteorológicos extremos, reforzando la seguridad y protección de la ciudadanía, mejorando su calidad de vida y garantizando un desarrollo más sostenible para las próximas décadas.