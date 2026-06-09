La Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga consolidan la marca del Caminito del Rey con su nuevo puente colgante

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, han inaugurado de forma oficial el nuevo puente colgante del Caminito del Rey. Al acto de apertura institucional han asistido los alcaldes de los municipios de la comarca, entre ellos los representantes de Antequera, Álora, Ardales y Valle de Abdalajís, así como los consejeros autonómicos de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Turismo y Andalucía Exterior. La comitiva realizó un traslado a pie por la infraestructura, donde se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa en las inmediaciones de la central hidroeléctrica del Nuevo Chorro.

Este proyecto se enmarca dentro de un modelo de gestión que comenzó con una inversión inicial de 5,5 millones de euros, de los cuales 2,2 millones se destinaron expresamente a la construcción de las pasarelas originales abiertas en marzo de 2015. El diseño de la ruta original contó con la implicación de administraciones de diferentes signos políticos, así como de empresas públicas y privadas como Endesa y Adif, coordinación que sentó las bases del desarrollo de la zona. Asimismo, se reconoció la labor de Elías Bendodo, anterior presidente de la corporación provincial, en la fase inicial del diseño y recuperación de la infraestructura.

Inversión pública y gestión técnica

El nuevo puente colgante ha supuesto un coste de 1,5 millones de euros, financiado en su totalidad con los fondos de mejora acumulados a través del canon de la concesión administrativa. La gestión técnica y operativa del recinto corre a cargo de la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por las firmas Sando, Salzillo Servicios Integrales y Mundo Management. La ejecución de la obra civil ha sido realizada por la constructora Sando bajo la dirección técnica de un equipo de ingenieros, aparejadores y arquitectos.

Con una longitud de 110 metros, la pasarela colgante se sitúa como la mayor de España de sus características técnicas. Su ubicación se localiza justo antes del acceso al puente de hierro del tendido ferroviario y el túnel de El Chorro. El diseño estructural responde a los criterios fijados por un estudio geológico de las universidades de Granada y Jaén, planteando una doble alternativa de paso en el desfiladero de los Gaitanes para garantizar la operatividad de la ruta y mitigar los efectos de posibles desprendimientos rocosos causados por contingencias climatológicas.

Consolidación del turismo de interior

Desde la perspectiva institucional, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, equiparó este sistema de autofinanciación y reinversión de recursos con el empleado en otros monumentos de la comunidad autónoma, como el Patronato de la Alhambra y Generalife. La marca Caminito del Rey se establece de este modo como un destino con identidad propia dentro del mercado turístico global, atrayendo a más de 3,2 millones de visitantes internacionales en sus once años de trayectoria, con un flujo consolidado procedente de Reino Unido, Francia y Alemania.

La Junta de Andalucía sitúa la gestión de este espacio protegido bajo las directrices de conservación de la administración autonómica. El segmento del turismo de interior ha experimentado una evolución estructural en la última década, pasando de ser una actividad complementaria a representar una parte significativa del sector global.

El desarrollo de la infraestructura contempla futuras fases de expansión técnica coordinadas entre la Diputación de Málaga y el Gobierno andaluz. Las líneas de actuación proyectadas incluyen el diseño de itinerarios alternativos adicionales y la integración de nuevos recursos patrimoniales y naturales dentro de las actividades reguladas de ocio de la comarca, manteniendo los límites de capacidad de carga y respeto medioambiental establecidos en la normativa de espacios protegidos.