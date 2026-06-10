La Alcazaba de Antequera culmina la adaptación accesible de su itinerario principal hasta el Patio de Armas

El Recinto Monumental de la Alcazaba de Antequera dispone ya de un itinerario accesible para personas con movilidad reducida que permite recorrer el espacio desde la entrada, situada junto al Arco de los Gigantes, hasta el Patio de Armas, culminando así una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Antequera en colaboración con otras administraciones y desarrollada con pleno respeto a los valores patrimoniales del monumento.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, y el concejal delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, José Medina Galeote, han informado este miércoles sobre la finalización de los trabajos realizados, destacando el importante avance que supone para la accesibilidad universal y para la mejora de la experiencia de visitantes.

Durante su intervención, el Alcalde ha explicado que la actuación se ha desarrollado en dos fases diferenciadas. La primera consistió en la instalación de un ascensor financiado por la Diputación Provincial de Málaga, mientras que la segunda ha permitido ejecutar los itinerarios accesibles que conectan dicho acceso con el Patio de Armas gracias a una subvención procedente del programa MUNITUR de Municipios Turísticos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

La inversión global destinada a esta actuación ha alcanzado los 173.632,23 euros, permitiendo adaptar un recorrido dentro de un recinto histórico concebido originalmente con fines defensivos y, por tanto, diseñado para ser inaccesible. En este sentido, Manolo Barón ha destacado el valor de una intervención que demuestra que la conservación del patrimonio histórico es plenamente compatible con la eliminación de barreras arquitectónicas.

“Antequera sabe aunar patrimonio histórico y accesibilidad”, señaló el Alcalde, quien recordó además que la ciudad cuenta con la Medalla Reina Letizia de Accesibilidad, reconocimiento recibido hace varios años por las políticas desarrolladas en esta materia. Según explicó, esta nueva actuación supone un paso más dentro de la estrategia municipal de impulsar un auténtico “turismo para todos”.

Las actuaciones ejecutadas permiten salvar los desniveles existentes en el recorrido principal del monumento, garantizando el acceso adaptado desde la zona de entrada al recinto hasta el Patio de Armas, uno de los espacios más representativos y visitados de la Alcazaba. Para ello se han instalado pasarelas de madera integradas en el entorno, se han creado recorridos alternativos para salvar escalones y se han incorporado barandillas y pasamanos que facilitan el tránsito tanto de usuarios de sillas de ruedas como de personas mayores o con dificultades de movilidad.

Además, se ha realizado una cuidadosa selección de materiales y pavimentos compatibles con las exigencias de conservación propias de un Bien de Interés Cultural, garantizando al mismo tiempo la funcionalidad y la seguridad de los recorridos. Todo ello se ha llevado a cabo respetando la singularidad de un recinto con cerca de ocho siglos de historia.

Manolo Barón ha agradecido expresamente el trabajo desarrollado por las áreas municipales implicadas, destacando la labor realizada por Ana Cebrián y José Medina Galeote para culminar un proyecto que había quedado inicialmente incompleto y que finalmente ha podido concluirse gracias a la obtención de nueva financiación.

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La Alcazaba de Antequera, gestionada por la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, dispone así de un recorrido accesible que permite a cualquier visitante acceder desde la entrada del recinto hasta el Patio de Armas y disfrutar de uno de los principales recursos patrimoniales y turísticos de la ciudad, así como de las privilegiadas vistas que ofrece sobre la Real Colegiata de Santa María y el conjunto histórico antequerano.