Patrimonio
¿Qué era un 'quinto'?: Alhaurín de la Torre exhibe un documento de 1885 sobre la vida de sus jóvenes hace 140 años
El expediente de la antigua Quinta de 1885 abre el proyecto ‘Pieza andante’, una iniciativa para mostrar fondos históricos del Archivo Municipal en edificios públicos
Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha el proyecto ‘Pieza andante’, una iniciativa divulgativa que permitirá mostrar documentos y objetos históricos del municipio en diferentes edificios públicos. La primera pieza elegida es la Quinta de 1885, un expediente de reclutamiento de mozos considerado uno de los documentos más antiguos y valiosos que se conservan en el Archivo Municipal.
El expediente puede verse ya en una vitrina instalada en el vestíbulo del Ayuntamiento. La propuesta prevé renovar la muestra cada tres meses con nuevos documentos, enseres o piezas vinculadas a la historia local, que irán rotando por dependencias municipales como el Área del Mayor o la Biblioteca Municipal.
La Quinta de 1885, una radiografía social de Alhaurín de la Torre
La Quinta de 1885 permite asomarse a la vida de los jóvenes alhaurinos de finales del siglo XIX. A través de sus páginas aparecen nombres y apellidos de vecinos de la época, las calles en las que vivían —como Ermita, Álamos o Mesones—, los nombres de sus padres y sus fechas de nacimiento.
El documento funciona como una pequeña radiografía social de Alhaurín de la Torre hace más de 140 años, en un momento marcado por las obligaciones militares, la mortalidad infantil y la emigración de muchas familias en busca de mejores oportunidades.
Mortalidad infantil y emigración a América
El expediente recoge también algunas de las dificultades que atravesaba la sociedad española de finales del siglo XIX. Entre ellas, la elevada mortalidad infantil, reflejada en una nota sellada por el párroco de la Iglesia de San Sebastián en la que se certifica el fallecimiento de varios jóvenes antes de alcanzar la edad militar de 19 años. El documento conserva incluso la impronta original del sello parroquial utilizado en aquella época.
Otro de los aspectos que aparecen en la documentación es el éxodo juvenil. Numerosas familias de Alhaurín de la Torre emigraron entonces a países de Sudamérica, especialmente Brasil y Argentina, en busca de un futuro más estable.
Qué era un quinto y por qué se reclutaba a los jóvenes
La pieza ayuda además a entender el origen del término ‘quinto’, vinculado al sistema de reclutamiento obligatorio. Su origen se remonta a la época de los Reyes Católicos y quedó consolidado con Felipe V en 1704. El sistema establecía que, en caso de necesidad, se reclutaría a uno de cada cinco varones aptos de cada población.
Este expediente de 1885 permite conocer cómo se aplicaba ese sistema en Alhaurín de la Torre y qué información se registraba sobre los jóvenes llamados a formar parte de la quinta.
El documento completo puede consultarse mediante un código QR
Para facilitar su consulta, el expediente ha sido digitalizado íntegramente. Los visitantes pueden acceder al documento completo mediante un código QR instalado junto a la vitrina, que enlaza con la página de la Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico.
Con esta primera muestra, ‘Pieza andante’ busca acercar el contenido del Archivo Municipal de Alhaurín de la Torre a los vecinos y recuperar piezas que ayudan a explicar la evolución histórica del municipio desde la vida cotidiana, los nombres propios y los documentos conservados.
- El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
- Horario y dónde ver por televisión el decisivo Málaga CF - UD Las Palmas por la final del play off de ascenso
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- El centro comercial McArthurGlen Málaga abre el verano 2026: horario de apertura extendido, más zonas de sombra, un Dog's Fest y Mundial de Fútbol
- El parque de agua gratuito de Málaga que ha adelantado su apertura por el calor y la petición de las familias: ya se pueden disfrutar sus 1.500 metros de juegos acuáticos infantiles
- Nuevo centro ciudadano en Carretera de Cádiz: el Ayuntamiento de Málaga lo aprueba esta semana
- Nerea Galindo, primera dama legionaria de Alameda: «A más de uno que no quiere estudiar, que se meta al ejército, les va a gustar muchísimo»
- El chiringuito de Málaga que empezó hace 60 años con una carpa de circo y ahora es un símbolo de la cocina mediterránea: tiene el mejor pescaíto frito, paella y espetos