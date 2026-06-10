¿Qué era un 'quinto'?: Alhaurín de la Torre exhibe un documento de 1885 sobre la vida de sus jóvenes hace 140 años

Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha el proyecto ‘Pieza andante’, una iniciativa divulgativa que permitirá mostrar documentos y objetos históricos del municipio en diferentes edificios públicos. La primera pieza elegida es la Quinta de 1885, un expediente de reclutamiento de mozos considerado uno de los documentos más antiguos y valiosos que se conservan en el Archivo Municipal.

El expediente puede verse ya en una vitrina instalada en el vestíbulo del Ayuntamiento. La propuesta prevé renovar la muestra cada tres meses con nuevos documentos, enseres o piezas vinculadas a la historia local, que irán rotando por dependencias municipales como el Área del Mayor o la Biblioteca Municipal.

La Quinta de 1885, una radiografía social de Alhaurín de la Torre

La Quinta de 1885 permite asomarse a la vida de los jóvenes alhaurinos de finales del siglo XIX. A través de sus páginas aparecen nombres y apellidos de vecinos de la época, las calles en las que vivían —como Ermita, Álamos o Mesones—, los nombres de sus padres y sus fechas de nacimiento.

El documento funciona como una pequeña radiografía social de Alhaurín de la Torre hace más de 140 años, en un momento marcado por las obligaciones militares, la mortalidad infantil y la emigración de muchas familias en busca de mejores oportunidades.

El proyecto ‘Pieza andante’ de Alhaurín de la Torre ha echado a andar con la exposición de la Quinta de 1885. / L.O.

Mortalidad infantil y emigración a América

El expediente recoge también algunas de las dificultades que atravesaba la sociedad española de finales del siglo XIX. Entre ellas, la elevada mortalidad infantil, reflejada en una nota sellada por el párroco de la Iglesia de San Sebastián en la que se certifica el fallecimiento de varios jóvenes antes de alcanzar la edad militar de 19 años. El documento conserva incluso la impronta original del sello parroquial utilizado en aquella época.

Otro de los aspectos que aparecen en la documentación es el éxodo juvenil. Numerosas familias de Alhaurín de la Torre emigraron entonces a países de Sudamérica, especialmente Brasil y Argentina, en busca de un futuro más estable.

La pieza ayuda además a entender el origen del término ‘quinto’, vinculado al sistema de reclutamiento obligatorio. / L.O.

Qué era un quinto y por qué se reclutaba a los jóvenes

La pieza ayuda además a entender el origen del término ‘quinto’, vinculado al sistema de reclutamiento obligatorio. Su origen se remonta a la época de los Reyes Católicos y quedó consolidado con Felipe V en 1704. El sistema establecía que, en caso de necesidad, se reclutaría a uno de cada cinco varones aptos de cada población.

Este expediente de 1885 permite conocer cómo se aplicaba ese sistema en Alhaurín de la Torre y qué información se registraba sobre los jóvenes llamados a formar parte de la quinta.

El documento completo puede consultarse mediante un código QR

Para facilitar su consulta, el expediente ha sido digitalizado íntegramente. Los visitantes pueden acceder al documento completo mediante un código QR instalado junto a la vitrina, que enlaza con la página de la Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico.

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Con esta primera muestra, ‘Pieza andante’ busca acercar el contenido del Archivo Municipal de Alhaurín de la Torre a los vecinos y recuperar piezas que ayudan a explicar la evolución histórica del municipio desde la vida cotidiana, los nombres propios y los documentos conservados.