Fallece Ignacio A. Castillo
Incendio
Declarado un incendio en una zona forestal de Ronda
El fuego, estabilizado ya, se habría iniciado en la cuneta de una carretera en el citado municipio malagueño y se ha extendido hasta las zonas de vegetación más próximas a la vía
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Declarado un incendio forestal en el municipio malagueño de Ronda.
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado a través de sus redes sociales de un incendio declarado sobre las 16.30 de la tarde.
El fuego se habría iniciado en la cuneta de una carretera en el citado municipio malagueño y se ha extendido hasta las zonas de vegetación más próximas a la vía, según han señalado desde el Plan Infoca a Europa Press.
En el lugar del fuego trabajan para su extinción un grupo de seis bomberos forestales, un técnico de operaciones y un helicóptero semipesado. Actualmente, según ha informado mediante sus redes sociales Plan Infoca, queda estabilizado desde las 17.10 horas.
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