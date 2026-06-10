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Fallece un hombre de 55 años tras la colisión de una moto y un camión en Cortes de la Frontera

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la A-373 sobre las 13.40 horas

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico.

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL - Archivo

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La Opinión

MÁLAGA

Un hombre de 55 años ha fallecido en un accidente de tráfico entre una moto y un camión registrado este miércoles en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera , según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la A-373, sentido Cortes de la Frontera. Así, sobre las 13.40 horas, el teléfono 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la colisión de una moto y un camión, en la que había una persona herida.

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De inmediato, hasta el lugar se han movilizado, activados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos. Los servicios sanitarios en el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, de 55 años.

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