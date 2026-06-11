La comarca de Antequera celebra la Semana Internacional de los Archivos con 50 documentos históricos al aire libre

El Paseo Real de Antequera acoge hasta el próximo 30 de junio una exposición al aire libre que reúne una selección documental de la comarca con motivo de la Semana Internacional de los Archivos. La muestra, ‘SIA 2026. La Comarca de Antequera y su patrimonio documental’ promovida por la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera, reúne 50 reproducciones de documentos históricos procedentes de siete municipios de la comarca..

La exposición reúne cerca de medio centenar de reproducciones de documentos históricos procedentes de los archivos municipales de Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción, distribuidas en un total de 26 mupis instalados a lo largo del Paseo Real.

La diputada responsable del Archivo General de la Diputación de Málaga, María del Carmen Martínez, junto al alcalde de Antequera, Manolo Barón (PP), han visitado la exposición, acompaños de representantes municipales de Antequera y de las localidades participantes en la muestra.

La muestra de Antequera recoge documentos que nunca han salido antes a la calle. / L.O.

Joyas documentales de archivos públicos y privados

Martínez ha recordado que la Diputación viene celebrando esta conmemoración desde el año 2010 y que esta es la segunda ocasión en la que la iniciativa se desarrolla mediante una exposición al aire libre, con el objetivo de acercar a la población algunas de las principales joyas documentales conservadas en los archivos municipales y privados de la provincia.

Ha destacado además, «el intenso trabajo de coordinación realizado durante meses para seleccionar los documentos más representativos de cada municipio, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento de Antequera, de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y de todos los ayuntamientos implicados».

La exposición recoge documentos como la Real Cédula de Juan II por la que Antequera obtiene el título de ciudad en 1448. / L.O.

Acercar el patrimonio del municipio a los ciudadanos

Por su parte, el alcalde Manolo Barón ha destacado la importancia de acercar la cultura y el patrimonio documental a la ciudadanía mediante iniciativas desarrolladas en espacios abiertos. En este sentido, ha valorado que la exposición permita sacar los archivos a la calle y facilitar el acceso a documentos históricos a personas que quizá no tendrían ocasión de visitarlos en sus lugares habituales de conservación.

Además, ha agradecido a la Diputación de Málaga la elección de Antequera y su comarca como sede de esta edición de la Semana Internacional de los Archivos, subrayando que la muestra ofrece una representación significativa del patrimonio documental de los municipios participantes y constituye una invitación para conocer mejor la historia y la identidad de cada localidad.

La muestra recoge acontecimiento históricos de la comarca

La muestra ofrece una visión de la vida cotidiana, las tradiciones, la evolución urbanística y los acontecimientos históricos de los municipios participantes a través de planos, carteles, actas, documentos administrativos y otros testimonios documentales de gran valor patrimonial.

Entre las piezas reproducidas destacan documentos de distintas épocas históricas, sobresaliendo especialmente la Real Cédula de Juan II por la que Antequera obtiene el título de ciudad en 1448, considerada la pieza más antigua presente en la exposición. También se incluyen documentos de carácter más reciente, reflejando la continuidad de la memoria documental hasta nuestros días.

Una exposición de cartelería e ilustraciones históricas caracterizadas por el uso de colores vivos

Otro de los aspectos más llamativos es la riqueza gráfica de muchos de los documentos expuestos, con ejemplos de cartelería e ilustraciones históricas caracterizadas por el uso de colores vivos y elementos ornamentales que permitían anunciar ferias, celebraciones religiosas y otros acontecimientos de relevancia social.

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La exposición puede visitarse gratuitamente y sin limitación horaria al encontrarse instalada en el Paseo Real, permitiendo a vecinos y visitantes acercarse a cualquier hora del día a una selección de documentos que ayudan a comprender la historia, las tradiciones y la evolución de los municipios de la comarca de Antequera.