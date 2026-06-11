La Guardia Civil desarticula a un grupo que robaba a personas mayores en varios pueblos de Málaga

La Guardia Civil ha desarticulado en un grupo itinerante especializado en hurtos y robos que cometieron en varios municipios de Málaga por los métodos del abrazo cariñoso y la mancha. La investigación ha culminado con la detención de cuatro personas a las que atribuyen ocho robos y 13 hurtos de joyas valoradas en 33.000 euros. La Comandancia de Málaga ha informado este jueves que los arrestados no dudaban en utilizar la violencia física contra sus objetivos, principalmente personas de tercera edad y de especial vulnerabilidad por tener dificultades de movilidad para consumar sus robos.ç

Comarcas de Antequera y Guadalteba

Las pesquisas comenzaron tras detectarse un incremento de las denuncias por delitos contra el patrimonio cometidos sobre personas de avanzada edad o con discapacidad en distintos puntos de las comarcas de Antequera y Guadalteba. Los agentes comprobaron que los testimonios de las víctimas coincidían en muchos aspectos. Una mujer joven se acercaba a su objetivo con la excusa de avisarle de una mancha en la ropa o para saludarla porque llevaba mucho tiempo sin verla, momento en el que aprovechaba para abrazarla y robar las joyas que portara. En la mayoría de las ocasiones, los delincuentes empleaban la violencia física si las víctimas intentaban evitar el robo.

Agresión grave a una mujer con andador

Una vecina del municipio de Almargen que hacía uso de un andador fue asaltada para robarle una cadena de oro. "Al intentar evitar el delito, dentro de sus posibilidades físicas, la víctima fue agarrada por el cuello y arrojada al suelo, lo que le provocó lesiones graves por fracturas óseas", han explicado en un comunicado. La investigación permitió identificar a cuatro de las personas que integraban este grupo criminal y se las detuvo en las localidades de Villanueva del Trabuco (Málaga) y Loja (Granada) por delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio, contra la seguridad del tráfico y lesiones. En total, el grupo criminal habría cometido ocho delitos de robo y 13 delitos de hurto en diferentes localidades malagueñas y otros diez hechos delictivos en poblaciones de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.