La Verónica sortea diez viajes sorpresa por Europa para celebrar el verano en Antequera

El Centro Comercial La Verónica de Antequera ha puesto en marcha una campaña especial para dar la bienvenida al verano con un premio especialmente atractivo: diez viajes sorpresa por Europa para dos personas. La iniciativa, bajo el nombre de ‘Todos a bordo’, combina juegos de fin de curso, participación presencial y online, y un sorteo dirigido a los clientes del centro comercial.

La promoción ya está activa y permanecerá abierta hasta el 24 de junio, fecha límite para participar. Durante este periodo, los visitantes podrán completar distintos juegos vinculados al final del curso escolar y acumular opciones para entrar en el sorteo de una de las escapadas.

Cómo participar en el sorteo de viajes de La Verónica

La participación puede realizarse de dos formas: a través del formulario disponible en la página web del Centro Comercial La Verónica o directamente en las instalaciones del complejo comercial antequerano. La mecánica es sencilla: cuantos más juegos complete cada participante, más posibilidades tendrá de resultar ganador.

Los nombres de las personas premiadas se darán a conocer una vez cerrado el plazo de participación, de acuerdo con las bases legales de la campaña. Cada uno de los diez premios consistirá en un viaje sorpresa por Europa para dos personas, una propuesta con la que el centro comercial quiere reforzar el carácter experiencial de sus actividades.

Una campaña para dinamizar las compras en Antequera

Desde la gerencia de La Verónica destacan que la promoción busca ir más allá de la visita comercial habitual y ofrecer a los clientes una experiencia diferente en el arranque de la temporada estival. En palabras del centro: “Con esta promoción queremos celebrar la llegada del verano invitando a nuestros visitantes a participar, divertirse y soñar con una escapada inolvidable. Es una campaña pensada para premiar la implicación de nuestros clientes y ofrecerles una experiencia diferente”.

Con ‘Todos a bordo’, La Verónica refuerza su apuesta por propuestas lúdicas que dinamizan la actividad del centro comercial y premian la fidelidad de sus visitantes. La campaña se suma así a las iniciativas con las que el complejo antequerano busca convertir la visita en una experiencia de ocio, participación y entretenimiento para todos los públicos.

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La Verónica activa su campaña de verano hasta el 24 de junio

La promoción estará disponible hasta el próximo 24 de junio, por lo que los clientes interesados deberán participar antes de esa fecha para optar a uno de los diez viajes. La campaña se enmarca en el inicio del verano y en el cierre del curso escolar, dos momentos especialmente vinculados al ocio familiar y a las escapadas.