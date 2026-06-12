El hospital de Antequera integra al farmacéutico en Urgencias

El hospital de Antequera, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha incorporado a los farmacéuticos hospitalarios en las urgencias del hospital.

La iniciativa, que se ha estado pilotando en el centro durante dos meses, es mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos en situaciones críticas, prevenir y detectar errores de medicación, reforzar la conciliación terapéutica al ingreso del paciente, y ofrecer apoyo farmacoterapéutico en tiempo real a los profesionales médicos y de enfermería del Servicio de Urgencias.

La incorporación del farmacéutico hospitalario a las urgencias supone avanzar hacia un modelo de atención más coordinado en un ámbito especialmente complejo, en el que la rapidez en la toma de decisiones clínicas y la correcta utilización de los tratamientos resultan fundamentales.

Este modelo de trabajo contribuye a mejorar la calidad asistencial, al incorporar el conocimiento especializado del farmacéutico hospitalario dentro del proceso clínico urgente, favoreciendo una atención más personalizada y unos mejores resultados en salud.

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El hospital de Antequera continúa avanzando en la integración de perfiles profesionales clave dentro de los equipos asistenciales, consolidando estrategias centradas en la calidad, la seguridad del paciente y la innovación organizativa. Se trata de una línea de trabajo alineada con la mejora continua de la atención sanitaria y con el impulso de modelos colaborativos que aporten mayor valor a la práctica clínica.