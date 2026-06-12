Sanidad
El Hospital La Axarquía incorpora a 16 nuevos residentes y despide a otros 16 especialistas que finalizan su formación
Los nuevos profesionales iniciarán su etapa formativa entre 2026 y 2031 en especialidades como Medicina de Familia, Medicina Interna, Traumatología, Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería Familiar y Comunitaria
El Hospital La Axarquía de Málaga ha celebrado este viernes un acto para dar la bienvenida a los 16 nuevos especialistas residentes que comienzan ahora su periodo de aprendizaje que se desarrollará desde este año 2026 a 2031.
El encuentro, celebrado en el salón de actos del centro, ha permitido a los nuevos residentes conocer de primera mano los centros y a los tutores y tutoras asignados en las distintas especialidades. El acto ha corrido a cargo de la directora médica, Inmaculada Herruzo y la jefa de estudios, Dori Mesa.
Relevo de residentes en el Hospital La Axarquía
De los 16 nuevos residentes que se incorporan al Área Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, 10 corresponden a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria; dos a Medicina Interna; uno a Traumatología; uno a Psiquiatría; uno a Psicología Clínica; y uno a Enfermería Familiar y Comunitaria.
Además de dar la bienvenida a los nuevos profesionales, durante el acto también se ha despedido a los 16 residentes que han finalizado su formación como especialistas en este centro sanitario. Esta promoción inició su etapa formativa en 2021.
Los residentes que terminan su formación pertenecen a las especialidades de Medicina de Familia, con 11 profesionales; Medicina Interna, con dos; Traumatología, con uno; y Enfermería, con dos.
Investigación sobre EPOC, obesidad y antibióticos
En el acto se han presentado además los trabajos de investigación desarrollados por este grupo de residentes, tutorizados por profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.
En ellos se han abordado temáticas variadas como el perfil de pacientes con EPOC, el perfil sociodemográfico del paciente con obesidad/sobrepeso y la labor investigadora sobre el exceso de prescripción antimicrobiana en infecciones urinarias bajas en mujeres.
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