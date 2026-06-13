El Colegio Fundación Unicaja Fernando de los Ríos de Ronda clausura los actos de su 50 aniversario

El Colegio Fundación Unicaja Fernando de los Ríos de Ronda clausura los actos conmemorativos de su 50 aniversario. El centro celebró este viernes, 12 de junio, una "emotiva gala de homenaje", coincidiendo con la graduación del alumnado de cuarto de la ESO, que contó con los testimonios de los estudiantes y sus familias, antiguo alumnado y profesorado, así como la participación del director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Ronda, Rebeca Muñoz, y el director del centro rondeño, Roberto Sánchez.

Durante el curso 2025-2026 la comunidad educativa del centro, que cuenta con medio millar de estudiantes y una plantilla de cerca de 50 personas, se ha volcado en la celebración de esta efeméride con el objetivo de "poner en valor su amplia trayectoria, promover la participación y fortalecer los vínculos con aquellas entidades colaboradoras y personas que forman parte de la historia del colegio y que han contribuido a convertir al centro en una referencia en su entorno", según ha señalado la fundación en una nota.

Ciclo de conferencias

Así, se llevó a cabo un concurso entre los escolares para elaborar un logotipo y eslogan conmemorativo por el 50 aniversario. Entre las actividades de la programación especial se ha llevado a cabo un ciclo de conferencias sobre inteligencia emocional que ha contado con el experto Alberto Ortega; se ha trabajado la historia del centro en el aula a través de murales, podcast y líneas del tiempo. También se puso en marcha una campaña de recogida de fotografías y recuerdos que ha permitido ahondar en el "rico legado existente" a través de imágenes, vídeos y anécdotas, cuyo resultado final se expuso en la gala conmemorativa de cierre del aniversario.

Así, el centro bilingüe de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se ha convertido en un "referente educativo" en Ronda tras cinco décadas de historia ofreciendo una educación integral, inclusiva y de calidad, que acompaña al alumnado en todas sus dimensiones --académica, personal, social y ética--, promoviendo el "desarrollo de sus talentos, el pensamiento crítico y el compromiso con la sociedad, en colaboración con las familias y la comunidad educativa".

Red de colegios de la Fundación Unicaja

El centro forma parte de la red de los cinco colegios con los que cuenta la Fundación Unicaja en Andalucía, en concreto, el Colegio Fundación Unicaja Juan de la Rosa (Ronda), el Colegio Fundación Unicaja Fernando de los Ríos (Ronda), el Colegio Fundación Unicaja Virgen del Carmen (Andújar), el Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia (Málaga) y el Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno (Málaga), y cuenta con un proyecto educativo "consolidado basado valores como la libertad, la igualdad, la justicia y la paz, y en el que se motiva al alumnado en la cultura del esfuerzo, la responsabilidad y el respeto al entorno".

De este modo, el Colegio Fundación Unicaja de los Ríos aspira a ser un "referente educativo" en la ciudad del Tajo por su "proyecto pedagógico innovador" basado en el bilingüismo acreditado, el compromiso con la sostenibilidad, su cultura del buen trato, la excelencia humana y académica de su alumnado y la implicación activa del conjunto de la comunidad educativa, adaptándose a los retos sociales y tecnológicos del futuro, según ha concretado la fundación.

Además, la vinculación de las familias es otro de los aspectos diferenciadores de la apuesta educativa del centro, "fomentando una relación y comunicación cercanas" a través de tutorías y encuentros y la participación del entorno del alumnado en la vida del centro, en actividades, celebraciones y espacios de convivencia, acentuando así el sentimiento de comunidad.