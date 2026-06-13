Incendio
Estabilizado el incendio forestal en Antequera
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía moviliza un amplio dispositivo aéreo y terrestre para sofocar las llamas
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El incendio declarado en una zona forestal del municipio malagueño de Antequera ha sido estabilizado .
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha alertado del incendio en sus redes sociales durante la tarde del sábado y a las 18.15 se ha informado de su estabilización.
Hasta el lugar se han desplazado dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, una autobomba, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.
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