Estabilizado el incendio forestal en Antequera

El incendio declarado en una zona forestal del municipio malagueño de Antequera ha sido estabilizado .

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha alertado del incendio en sus redes sociales durante la tarde del sábado y a las 18.15 se ha informado de su estabilización.

Hasta el lugar se han desplazado dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, una autobomba, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.