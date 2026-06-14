Campillos presenta la IX edición de su carrera contra el cáncer

La Asociación Campillos contra el Cáncer celebrará el 20 de septiembre de 2026 la novena edición de su Quedada Solidaria «Nunca te rindas» en Campillos, con cinco disciplinas deportivas y toda la recaudación destinada a la lucha contra el cáncer en la localidad. Las inscripciones abren este 14 de junio a través de www.dorsalchip.es.

El acto de presentación tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Campillos con la presencia del alcalde, Daniel Gómez; el tesorero de la asociación, Alfonso Guzmán; el director de carrera, Ernesto Ordóñez, y la comandante jefe del Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla, Eva Gutiérrez.

La prueba se disputará en cinco modalidades con recorridos adaptados a cada nivel. Los participantes de mountain bike, gravel y e-bike afrontarán el reto más exigente: 55 kilómetros de recorrido con 800 metros de desnivel positivo a través del entorno natural de Campillos. Para quienes prefieran una distancia más corta, el cross trail propone 16 kilómetros y 450 metros de desnivel, una opción que combina exigencia física con un recorrido más accesible.

El senderismo, por su parte, ofrece dos alternativas según la condición física del participante. La ruta de dificultad media mide 13,5 kilómetros, mientras que la de dificultad baja se limita a 7 kilómetros, lo que la convierte en una opción apta para familias con niños. En todos los casos, la salida y la meta se situarán en el Parque José María Hinojosa de Campillos.

El día anterior, el sábado 19 de septiembre, se celebrará una sesión de ciclo indoor en la explanada del Ayuntamiento con un aforo limitado a 40 participantes.

Las inscripciones abren el 14 de junio y se realizan exclusivamente a través de www.dorsalchip.es, donde también estará disponible el reglamento completo. La cuota de participación varía según la disciplina: 25 euros para MTB, gravel y e-bike; 18 euros para el cross trail; 10 euros para el senderismo en categoría adultos, con una tarifa reducida de 5 euros para niños y niñas. La sesión de ciclo indoor tiene un coste de 20 euros.

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Quienes prefieran apoyar la causa sin participar deportivamente pueden hacerlo a través del «Dorsal cero», un donativo directo ingresado en la cuenta ES12 2103 0198 4600 3000 5059. En sus nueve ediciones, la cita ha consolidado una participación habitual de más de 1.000 deportistas entre todas las disciplinas. La totalidad de los fondos recaudados se destina a la Asociación Campillos contra el Cáncer para financiar su actividad en la localidad y cuenta con el apoyo de un gran número de patrocinadores y diferentes comercios.