Fallece Ángel Diego Sancho-Melero Paradas, figura clave de Grupo Sancho Melero en Antequera

Ángel Diego Sancho-Melero Paradas, figura fundamental en la historia de Grupo Sancho Melero, ha fallecido en la madrugada de este domingo 14 de junio, según ha comunicado la propia empresa familiar antequerana. Su muerte deja una profunda huella en una compañía estrechamente ligada a la tradición dulce de Antequera y a la industria agroalimentaria de la provincia de Málaga.

Hijo del fundador de la firma, Diego Sancho Melero, Sancho-Melero Paradas estuvo al frente de la gerencia durante algunos de los años clave de crecimiento del grupo. Además, era padre de los actuales responsables de la empresa, que hoy mantienen la actividad de la compañía en su tercera generación familiar.

Una vida ligada a Sancho Melero y al dulce de Antequera

La trayectoria de Ángel Diego Sancho-Melero Paradas quedó unida durante décadas a la evolución de Sancho Melero, una empresa nacida en una pequeña panadería de barrio en la posguerra y convertida con el paso del tiempo en una de las firmas familiares más reconocibles del sector dulce en Málaga.

La compañía ha desarrollado su actividad en torno a la elaboración de productos de confitería, pastelería, dulces navideños, mantecados, alfajores, gofres, bizcochos y hojaldres, entre otras líneas. Con marcas como Mantequera, Mels o La Flor de Antequera, el grupo se ha consolidado como una referencia empresarial vinculada a la tradición repostera antequerana.

Velatorio este domingo en Antequera

El velatorio de Ángel Diego Sancho-Melero Paradas tendrá lugar durante la jornada de este domingo en el Tanatorio La Quinta de Antequera, según la información trasladada por el entorno empresarial.

Grupo Sancho Melero ha expresado públicamente su agradecimiento por las muestras de cariño y acompañamiento recibidas por la familia “en estos difíciles momentos”.

Una empresa familiar con raíces en Málaga

La historia de Grupo Sancho Melero ha estado marcada por una combinación de tradición, innovación y crecimiento empresarial. Desde Antequera, en pleno corazón de Andalucía, la firma ha reforzado en los últimos años su presencia en el mercado nacional con nuevos productos y líneas de alta gama, sin perder el vínculo con sus recetas tradicionales y con la identidad dulce de la comarca.

La muerte de Ángel Diego Sancho-Melero Paradas supone la despedida de una de las personas que contribuyeron a dar continuidad y proyección a una empresa familiar que forma parte de la memoria económica, social y gastronómica de Antequera.