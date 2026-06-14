Celebración
Nacimiento de Fray Leopoldo: Alpandeire celebrará su aniversario
El municipio malagueño conmemorará el próximo sábado el nacimiento de su vecino más ilustre, Fray Leopoldo, con una jornada de actos religiosos y culturales
El próximo sábado 27 de junio el municipio de Alpandeire volverá a conmemorar el nacimiento de su vecino más ilustre, el Beato Fray Leopoldo, que nació en esta bonita localidad del Valle del Genal el 24 de junio de 1864, hace 162 años. El Día de Fray Leopoldo se organiza en Alpandeire desde el año 2011 con la participación de centenares de vecinos y numerosos visitantes.
La festividad de Fray Leopoldo comenzará a las 10:30 de la mañana en la Iglesia de San Antonio de Padua con una Santa Misa conmemorativa. Tras ello, poco antes de mediodía, comenzará el esperado desfile procesional. Numerosas personas acompañarán durante todo su recorrido a la procesión, que se detendrá en la casa natal del beato y en la Plaza de Fray Leopoldo. En este punto se realizará una ofrenda floral a la escultura que allí se sitúa. A continuación la procesión seguirá su camino hasta regresar al templo.Posteriormente se organizará un almuerzo de convivencia en el que se ofrecerá a todos los asistentes un ‘menú del peregrino’ a precios populares y a las 8 de la tarde se rezará el Santo Rosario en honor al beato.
Además, durante la jornada permanecerá abierto el Centro de Interpretación de Fray Leopoldo, así como también podrá ser visitada su casa natal y los monumentos que se ubican en distintos puntos del pueblo.
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