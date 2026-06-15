Antequera acoge la tercera edición de ‘Hola Verano’

El Ayuntamiento de Antequera celebrará el viernes 26 de junio la tercera edición de la fiesta juvenil 'Hola Verano' en la piscina municipal, en horario de 21:30 a 00:00 horas. La entrada cuesta 4 euros e incluye un refresco. La actividad está dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años y se enmarca dentro de la programación de ocio saludable del Área de Juventud, según anunció la concejala Marta González en rueda de prensa, y un taller formativo de redes sociales creativas, que se desarrollará los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la Casa de la Juventud.

La primera de las actividades anunciadas será la tercera edición de "Hola Verano", una fiesta juvenil que, tal y como ha recordado la concejal, “ya se ha vuelto tradicional en nuestra ciudad”. La cita tendrá lugar el viernes 26 de junio, en la piscina municipal, en horario de 21:30 a 00:00 horas.

Esta actividad está dirigida a jóvenes de 12 a 17 años y tendrá un precio de entrada de 4 euros, incluyendo un refresco. Durante la fiesta, los asistentes podrán disfrutar de la piscina, así como de materiales acuáticos, flotadores y otros elementos hinchables. Marta González ha destacado además que se trata de una fiesta sin alcohol, enmarcada dentro de las propuestas de ocio saludable que se impulsan desde el Área de Juventud.

Por otra parte, la concejala ha anunciado la celebración del Taller de Redes Sociales Creativas, que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la Casa de la Juventud, a partir de las 11:30 horas. La actividad está dirigida a jóvenes de 16 a 25 años y será impartido por Carolina Espinoza, especialista en marketing digital y creación de contenido.

Durante las sesiones, los participantes podrán trabajar aspectos relacionados con la identidad digital, el uso estratégico y responsable de las redes sociales, la creación de contenido orgánico para plataformas como TikTok e Instagram, así como técnicas básicas de grabación y edición mediante herramientas como CapCut, aplicación muy extendida actualmente entre los jóvenes.

Marta González ha subrayado la importancia de ofrecer a la juventud antequerana propuestas que combinen diversión, formación y responsabilidad. En este sentido, ha señalado que desde el Ayuntamiento de Antequera se apuesta tanto por actividades de ocio saludable como por talleres que permitan a los jóvenes adquirir conocimientos útiles para su presente y su futuro.

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La concejal de Juventud ha animado a los jóvenes de Antequera a participar en ambas iniciativas, destacando que la fiesta "Hola Verano" supone una oportunidad para comenzar la temporada estival de forma divertida y segura, mientras que el taller de redes sociales ofrece herramientas prácticas para mejorar la presencia digital y fomentar un uso responsable de las nuevas plataformas de comunicación.