Verano
El Ayuntamiento de Faraján pondrá en marcha su campaña de natación
Esta es una de las numerosas iniciativas que organiza el ayuntamiento en verano
El Ayuntamiento de Faraján pondrá en marcha la próxima semana una nueva edición de su campaña de natación, una actividad que ya se ha convertido en un clásico del verano y que goza de muy buena aceptación entre los vecinos y vecinas del municipio.
Según ha explicado el monitor deportivo de Faraján, José Antonio Coca, los inscritos en la campaña de natación serán previsiblemente divididos en tres grupos atendiendo a su edad, a su nivel y a su condición física. Por ello, se establecerán dos grupos de adultos y personas mayores que realizarán diferentes ejercicios dirigidos tanto a la mejora de la natación en diferentes estilos como al mantenimiento físico. Además, se creará un grupo de niños y niñas con los que se incidirá en que aprendan distintas técnicas de respiración, flotación y natación. Además, disfrutarán practicando juegos y deportes acuáticos. El monitor ha valorado de forma positiva la puesta en marcha un año más de la campaña de natación, ya que se utilizan unas instalaciones municipales para que los ciudadanos tengan la oportunidad de continuar realizando actividades deportivas en verano. Aquellas personas que estén interesadas en participar en la campaña de natación 2026 pueden inscribirse en el Ayuntamiento de Faraján.
Las instalaciones de la piscina están enclavadas en una zona rodeada de un entorno natural en el que los verdes castaños son los protagonistas. El recinto cuenta, además de la propia piscina, con vestuarios, aseos, duchas y amplias instalaciones.
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