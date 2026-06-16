Antequera reúne a 36 ciudades AVE en el II Foro Spain by Train

Antequera ha acogido durante la mañana de hoy martes 16 de junio el II Foro Turístico Spain by Train, una jornada de trabajo que reúne en la sede de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera a representantes políticos y técnicos de los 36 destinos turísticos que conforman esta red nacional de ciudades conectadas por alta velocidad ferroviaria.

La inauguración institucional ha contado con la presencia del alcalde de Antequera, Manolo Barón; la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián; la presidenta de Spain by Train, Angie Moreno; la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral; y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, entre otros representantes institucionales.

También han asistido el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Antequera y vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Rosas; los tenientes de alcalde José Manuel Fernández y Elena Melero; los concejales Sara Ríos y José Medina Galeote; así como alcaldes, concejales, responsables públicos y técnicos municipales procedentes de distintos puntos de España.

El foro se desarrolla bajo el objetivo de reforzar el papel de las ciudades AVE como destinos turísticos estratégicos, analizar los retos actuales de la alta velocidad ferroviaria en España y avanzar en propuestas comunes desde la responsabilidad institucional, la cooperación entre administraciones y la promoción de un turismo sostenible, conectado y de calidad.

Durante su intervención, el alcalde Manolo Barón ha dado la bienvenida a los participantes y ha subrayado la importancia de Antequera como nodo ferroviario y turístico dentro del conjunto nacional. “Queremos desde la honestidad, desde la honradez y desde la lealtad institucional hacer propuestas desde nuestra experiencia y desde nuestra colaboración para mejorar la red de ciudades, mejorar la red ferroviaria y que así ganemos todos: que ganen nuestras ciudades, que gane España y que ganen nuestras comunidades autónomas, que están perfectamente cosidas por esa red de alta velocidad”, ha manifestado.

Barón ha incidido además en que las ciudades que forman parte de Spain by Train son “nodos importantísimos” dentro de una infraestructura que ha contribuido a vertebrar el país y a favorecer nuevas oportunidades turísticas, económicas y sociales. En este sentido, ha resaltado el valor de reunir en Antequera tanto a responsables municipales como a equipos técnicos, “que conocen a diario nuestra realidad” y que resultan fundamentales para aportar soluciones y propuestas eficaces.

El regidor antequerano ha señalado también que las ciudades deben estar preparadas para responder a los retos vinculados a la movilidad, la calidad del transporte, los servicios turísticos y la oferta urbana que se brinda a los visitantes. “Las estaciones son importantísimas, pero no se pueden quedar en las estaciones las personas, los turistas, quienes nos visitan, tanto nacionales como extranjeros, que ven a España como un modelo”, ha destacado.

La presidenta de Spain by Train, Angie Moreno, ha agradecido al Alcalde y al Ayuntamiento de Antequera la acogida dispensada a los participantes, poniendo en valor “esta maravillosa ciudad” y el trabajo desarrollado por el equipo municipal. Moreno ha destacado que Spain by Train es “una red que une 36 destinos, que une ciudades, que genera oportunidades y que nos hace a todos muchísimo más fuertes”.

Además, ha recordado que España es una gran potencia turística internacional y que cuenta con una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, solo por detrás de China en número de kilómetros. “Tenemos que usarla, seguir creciendo como red, debatir, sumar y seguir buscando ese turismo sostenible que nos ayude a todos a seguir creciendo como destinos”, ha afirmado.

Por su parte, la directora general de Turismo de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, ha destacado el papel de Andalucía como única comunidad autónoma integrada en Spain by Train, expresando su deseo de que sea “la primera, pero no la última”. Del Corral ha reconocido el trabajo del Ayuntamiento de Antequera y el ejercicio de “valentía y responsabilidad” que supone reunir a la red para abordar los retos actuales del sistema ferroviario y turístico.

“Reunirse cuando lo que se gestiona es el éxito es fácil, pero reunirse cuando lo que hay que gestionar son los retos que tenemos por delante es un ejercicio de valentía y de responsabilidad”, ha señalado. En este sentido, ha apostado por trabajar desde la lealtad institucional para recuperar la confianza, el prestigio y el orgullo en torno a una red de alta velocidad que ha sido referente dentro y fuera de España.

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la participación del alcalde Manolo Barón en la primera mesa de debate, titulada “Respuesta institucional en ciudades AVE y gestión de comunicación”. Dicha mesa ha abordado cuestiones como la gobernanza en crisis y coordinación institucional, la comunicación pública basada en la rapidez, la transparencia y el control del relato, la atención al ciudadano en estaciones y entornos urbanos, así como las herramientas municipales de movilidad alternativa y gestión operativa.

Esta primera mesa ha estado moderada por Juan Castro, consultor de Castro Tourism, y ha contado también con la participación de Alberto Sotillos, sociólogo y profesor de gestión de crisis en el IE; Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Puertollano; y el propio Manolo Barón como alcalde de Antequera.

El programa del foro incluye además una segunda mesa dedicada a los “Modelos de promoción. El reto de las ciudades”, centrada en nuevos modelos de promoción turística, casos de éxito, impacto del turismo en las ciudades y su papel como motor económico. En ella participan, entre otros, Natalia Briales, responsable de Turismo Cultural y Marketing de Contenidos de Turespaña; Gemma del Corral, directora general de Turismo de la Junta de Andalucía; y José Francisco García, gerente de Zaragoza Turismo.

La tercera mesa, bajo el título “Recuperar la confianza en la alta velocidad”, se centra en la situación actual del sistema ferroviario español, sus retos, la percepción ciudadana y el futuro de la alta velocidad. Está moderada por el periodista de la Cadena SER Salomón Hachuel y cuenta con la participación de representantes de Renfe, OUIGO y Unicaja.