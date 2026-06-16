La Diputación de Málaga invierte 248.400 euros en mejorar el drenaje de la carretera de Bobadilla Estación

La Diputación de Málaga está ejecutando las obras de mejora del drenaje de la carretera MA-4403 a su paso por Bobadilla Estación, en el término municipal de Antequera. La actuación cuenta con una inversión de 248.399,98 euros y busca evitar la acumulación de agua en época de lluvia, además de mejorar la seguridad del tránsito peatonal en la zona.

Los trabajos se concentran en el entorno del punto kilométrico 15 de la vía, en un tramo de travesía de unos 230 metros paralelo a la línea ferroviaria de Bobadilla Estación. Esta zona conecta el paso a nivel con la urbanización situada en la calle Algeciras y venía registrando problemas de encharcamiento durante los episodios de lluvia.

Las obras en la MA-4403 a la algura de Bobadilla incluyen una acera sobreelevada. / L.O.

Una actuación para evitar encharcamientos en Bobadilla Estación

La intervención responde a una demanda vecinal vinculada a las dificultades de paso que se producían en este tramo cuando se acumulaba el agua sobre la plataforma de la carretera. La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha señalado que el proyecto pretende corregir una deficiencia concreta que afectaba tanto al drenaje como a la movilidad diaria de los vecinos.

"Esta actuación permite dar respuesta a una demanda vecinal de años en Bobadilla Estación, donde la acumulación de agua en este tramo generaba molestias y dificultaba especialmente el tránsito peatonal durante los periodos de lluvia"”, ha indicado Atencia.

Nueva acera, canal de pluviales y mejora del firme

Las obras incluyen la ejecución de una acera sobreelevada sobre la rasante de la carretera, una solución pensada para facilitar el paso de peatones en este punto de conexión entre el núcleo de Bobadilla Estación y la zona residencial próxima.

La actuación se completa con la construcción de un canal de recogida de aguas pluviales, que permitirá conducir el agua y evitar que se acumule sobre la vía. Además, se mejorará el drenaje existente y se extenderá una nueva capa de aglomerado para renovar el firme de este tramo de la MA-4403.

Seguridad peatonal en una travesía de uso cotidiano

La Diputación enmarca esta intervención dentro de las actuaciones de conservación y mejora de la red provincial de carreteras, especialmente en aquellos puntos que cumplen una función esencial en la movilidad cotidiana dentro de los municipios.

Atencia ha subrayado que se trata de obras dirigidas a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Las obras estarán terminadas en agosto

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Azogue Ingeniería S.L. y cuentan con un plazo de ejecución hasta el mes de agosto.

Con esta actuación, la Diputación de Málaga avanza en la mejora de las infraestructuras viarias provinciales y en la solución de problemas específicos de drenaje en la red de carreteras que gestiona, con especial incidencia en un tramo de Bobadilla Estación utilizado a diario por vecinos y peatones.