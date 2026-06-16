La Guardia Civil detiene en Torremolinos a dos hombres por sendos ataques con arma de fuego en Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos

La Guardia Civil ha detenido en Torremolinos a dos personas por su presunta implicación en sendos ataques con arma de fuego contra las fachadas de dos viviendas, una en Cuevas de San Marcos y otra en Cuevas Bajas. La operación, que sigue abierta, ha permitido desmantelar dos plantaciones de marihuana. Los investigadores vinculan los hechos en la guerra territorial entre grupos por dominar el tráfico de drogas en la zona.

Uno de los detenidos se ocultó en la vivienda de una expareja de la que tenía una orden de alejamiento en vigor

Dos ataques similares en pueblos vecinos

La Comandancia de Málaga ha informado este martes de que la investigación arrancó la madrugada del pasado 31 de mayo, cuando una vivienda de Cuevas Bajas recibió hasta 14 impactos de bala, algunas de las cuales llegaron a penetrar en el inmueble. Los agentes comprobaron que la munición era del calibre 7,62 mm, un tipo de proyectil utilizado en armas de guerra y que previamente se había producido un incidente similar en Cuevas de San Marcos, por lo que el instituto armado activó un dispositivo preventivo en varias poblaciones del norte de Málaga.

Huyeron a la Costa del Sol

La inspección ocular y otras pruebas obtenidas por los agentes permitieron identificar a los dos sospechosos, que huyeron a la Costa del Sol para evitar la acción policial. Concretamente a Torremolinos, donde uno de los investigados se había hospedado en un establecimiento con un documento falso y el otro se había ocultado en la vivienda de una expareja de la que tenía una orden de alejamiento en vigor por malos tratos.

Ambos fueron detenidos en un gran dispositivo policial en el que los agentes intervinieron 11.000 euros que llevaban en metálico, documentación falsa y las llaves del vehículo con el que se desplazaban. Las pesquisas llevaron a los agentes a varias naves de aperos que los detenidos solían frecuentar en distintos puntos de Málaga y Córdoba, donde se localizaron dos plantaciones de marihuana, dos kilos de hachís y varias bolsas de 'maría' envasadas al vacío, además de útiles para la producción y distribución de la droga.

A prisión

Los detenidos ingresaron en prisión tras ser puestos a disposición del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Archidona. Según el instituto armado, se les investiga por los delitos de amenazas, desórdenes públicos, tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, receptación, cultivo de sustancias estupefacientes, quebrantamiento de medidas cautelares, usurpación de estado civil, daños y defraudación de fluido eléctrico.

La operación continúa abierta con el objetivo de encontrar el arma utilizada y la posible participación de otras personas.