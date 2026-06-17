Incendios
Extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de Almogía
El incendio forestal, que se declaró a primera hora de la tarde en un paraje de Almogía, ha sido dado por extinguido tras cuatro horas de intervención del Plan Infoca
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado en un paraje del municipio malagueño de Almogía.
Así, el fuego, que se ha declarado sobre las 14.15 horas en el paraje Sierra Blanquilla, ha quedado extinguido a las 18.15 horas, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.
En un primer momento se han desplazado hasta el lugar del incendio un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba. Así, el fuego, que se ha declarado sobre las 14.15 horas en el paraje Sierra Blanquilla, ha quedado extinguido a las 18.15 horas, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales.
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