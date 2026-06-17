Sucesos
La Guardia Civil detiene a un hombre por media docena de robos en vehículos y parcelas de Alhaurín el Grande
El investigado, que ha ingresado en prisión, llegó a usar en dos ocasiones la intimidación cuando fue sorprendido por los propietarios de las fincas
La Guardia Civil ha detenido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande a un hombre como presunto autor de varios hurtos y robos en el interior de vehículos y viviendas. Según ha informado la Comandancia de Málaga, la investigación se inició tras detectarse un incremento de delitos contra el patrimonio cometidos en distintos puntos del municipio, especialmente en diseminados.
Modus operandi
Los investigadores observaron que todos estos hechos presentaban un mismo patrón. El autor cometía los robos en vehículos estacionados en parcelas, junto a viviendas aisladas o en el interior de ellas, sustrayendo efectos de fácil transporte como pequeños aparatos electrónicos y otros enseres. El instituto armado ha destacado dos episodios de "especial relevancia" en los que el sospechoso habría accedido a sendas fincas privadas con sus moradores presentes. "Al ser sorprendido por ellos, amenazó con un arma blanca a las víctimas para conseguir su objetivo y emprender la huida", han explicado.
La proximidad geográfica de los hechos, el modus operandi y los indicios obtenidos por los investigadores permitieron a los guardias civiles "identificar plenamente al sospechoso y relacionarlo con un total de seis hechos contra el patrimonio, dos de ellos haciendo uso de la intimidación. En el momento de su detención, le constaba una requisitoria judicial de detención y personación por la comisión de hechos similares.
Tras su puesta a disposición judicial por la supuesta comisión de un delito continuado de hurto y otro de robo con intimidación, la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión.
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