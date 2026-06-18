Antequera reúne a representantes de las universidades públicas andaluzas en la Sectorial de Estudiantes

La Biblioteca Municipal de Antequera acoge en la jornada de este jueves, jueves 18 de junio, la reunión de la Sectorial de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía, AUPA, un encuentro de trabajo en el que han participado representantes del ámbito universitario andaluz.

A dicha reunión ha asistido el rector de la Universidad de Almería y actual presidente de la sectorial, junto con los nueve vicerrectores de estudiantes de las universidades públicas andaluzas, convirtiendo así a Antequera en punto de encuentro para el análisis, la coordinación y el intercambio de propuestas en materia universitaria y de atención al alumnado.

Antequera, punto de encuentro universitario andaluz

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se ha desplazado hasta la Biblioteca Municipal para saludar a los participantes y darles la bienvenida a la ciudad, agradeciendo expresamente la elección de Antequera como sede de esta reunión. El alcalde ha subrayado la importancia de que la ciudad siga siendo lugar de referencia para la celebración de encuentros institucionales, profesionales y académicos de ámbito andaluz.

Barón destaca además la ubicación estratégica de Antequera en el conjunto de Andalucía, así como su capacidad para acoger reuniones de trabajo de este tipo gracias a sus comunicaciones, servicios, espacios públicos y patrimonio cultural. En este sentido, ha puesto en valor que la ciudad siga reforzando su papel como punto de encuentro entre territorios, instituciones y sectores profesionales.

Presencia municipal en la reunión de AUPA

Junto al alcalde también han estado presentes la teniente de alcalde delegada de Turismo y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián; la concejal delegada de Educación, Sara Ríos; y el concejal delegado de Cultura, José Medina Galeote, quienes han acompañado a los representantes universitarios durante su presencia en la Biblioteca Municipal.