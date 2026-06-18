Las ayudas por las danas superan los 25 millones en Alhaurín de la Torre y Coín

Las ayudas públicas para reparar los daños provocados por las lluvias torrenciales y las sucesivas danas superan ya los 25 millones de euros en Alhaurín de la Torre y Coín, dos municipios malagueños golpeados por temporales entre octubre de 2024 y los primeros meses de 2026. La financiación permitirá reconstruir caminos, calles, puentes, redes hidráulicas y equipamientos y avanzar en una planificación urbana preparada frente al cambio climático.

Alhaurín de la Torre

En Alhaurín de la Torre, el Gobierno de España ha movilizado casi 12 millones de euros para la recuperación del municipio tras la dana de octubre de 2024 y el tren de borrascas de este año. La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, visitó este miércoles la localidad y mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde, Joaquín Villanova, y el equipo municipal para revisar actuaciones ejecutadas, en marcha o pendientes de licitación.

Buena parte de las obras vinculadas a la dana están finalizadas. Entre ellas figuran la reconstrucción de calles, caminos y espacios públicos afectados por las inundaciones; la reparación del Pabellón Polideportivo Blas Infante, donde se ha reconstruido la cubierta y renovado la tarima deportiva; y la mejora de la red de pluviales en la calle Juan Carlos I, con reposición de rejillones y elementos de drenaje.

Trabajos de recuperación en la provincia de Málaga tras el paso de una dana. / Álex Zea

A través del Ministerio de Política Territorial, el Ayuntamiento ha recibido más de 1,7 millones de euros para infraestructuras municipales. A esta cantidad se suman 4 millones por el tren de borrascas de 2026, más de 1,44 millones del Ministerio para la Transición Ecológica para actuaciones hidráulicas y 118.804 euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para planificación. Entre los proyectos pendientes están la climatización del edificio CSI-IDEA, la reparación de la Escuela Municipal de Música y la cubierta del edificio de Promoción.

Pérez subrayó que el objetivo del Ejecutivo es recuperar cuanto antes la normalidad y reforzar la capacidad de respuesta municipal. La financiación estatal también ha permitido elaborar una Agenda de la Reconstrucción, actualizar la Agenda Urbana de Alhaurín e iniciar el avance del nuevo Plan General.

Coín

En Coín, el Ayuntamiento ha anunciado más de 13 millones de euros para paliar los daños ocasionados por los temporales y las danas de finales de 2025 y principios de 2026. El alcalde, Francisco Santos, y el concejal de Urbanismo, Jorge González, detallaron que la Junta de Andalucía aporta más de 3 millones para limpiar cauces de ríos y arroyos y arreglar una decena de caminos rurales, mientras que el Ministerio de Política Territorial ha confirmado más de 10 millones para 23 actuaciones.

La mayor partida en Coín se destinará a la construcción de nuevos puentes. Más de 2,5 millones financiarán el proyecto y la ejecución del nuevo puente sobre río Grande, en el partido de Valenciana, que sustituirá al paso derribado por la fuerza del agua. El Ayuntamiento prevé contratar el proyecto y la obra y habilitar durante el verano un paso alternativo por el antiguo camino de Alozaina.

La otra gran intervención será el nuevo Puente de los Tubos, con una inversión de 4,6 millones de euros. El actual paso fue reparado por la Junta con más de 600.000 euros, pero no permite el tránsito de vehículos de gran tonelaje hacia explotaciones agroganaderas y arrastra problemas estructurales por el aumento del caudal.

Las ayudas a Coín incluyen reparaciones en la red de saneamiento, socavones abiertos en calles por daños hídricos y desperfectos en edificios municipales. En ambos municipios, la reconstrucción combina obras urgentes con actuaciones de mayor alcance para reducir la vulnerabilidad ante lluvias extremas.