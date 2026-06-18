Las obras del antiguo ambulatorio del Campillo Bajo de Antequera completan su primera fase

Las obras de reforma y recuperación del antiguo Ambulatorio del Campillo Bajo de Antequera, una actuación que comenzó hace aproximadamente mes y medio, ya han completado su primera fase con la conclusión de los trabajos de demolición interior.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga, Belén Jiménez, han visitado las obras junto con el primer teniente de alcalde, Juan Rosas; la teniente de alcalde portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Cebrián; la teniente de alcalde delegada de Obras, Teresa Molina; la concejal delegada de Salud, María Enrile; y el secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, José Ramón Carmona, además de responsables técnicos del Área Sanitaria Norte de Málaga y de la empresa adjudicataria de las obras, Bilba.

Finaliza la demolición interior del antiguo ambulatorio

Manolo Barón ha destacado el avance de unos trabajos que permitirán recuperar para el uso sanitario un edificio que permanece cerrado desde el año 2010. El alcalde señala que la visita ha servido para comprobar sobre el terreno el desarrollo de la actuación una vez finalizadas "todas las labores de demolición", subrayando que la obra continúa ahora con nuevas fases de ejecución.

El alcalde ha manifestado: "Nos informan desde la empresa Bilba de que, en apenas un mes o mes y medio de obra, ya han terminado todas las labores de demolición, y los trabajos van a continuar y van a seguir a un ritmo esperanzador", quien ha valorado la importancia de que este centro "vuelva a ver su apertura para nuevos servicios sanitarios" a lo largo del verano de 2027.

Una actuación para recuperar servicios sanitarios en Antequera

Manolo Barón incide en que la recuperación del antiguo Ambulatorio del Campillo Bajo supone dar respuesta a una demanda largamente esperada en Antequera, permitiendo mejorar la dotación sanitaria de la ciudad y reorganizar servicios que, durante los últimos años, han tenido que prestarse en otros espacios.

Por su parte, la gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga, Belén Jiménez, ha explicado que esta actuación viene precedida de años de trabajo técnico y planificación. En este sentido, ha recordado que desde el año 2020 se venía trabajando en la proyección de este futuro espacio sanitario, cuyo proyecto fue presentado formalmente en 2022.

Nuevos espacios para Atención Primaria y Salud Mental

Jiménez ha señalado que, durante los últimos años, el Servicio Andaluz de Salud ha incorporado nuevos perfiles y categorías profesionales en Atención Primaria, lo que hace necesario disponer de espacios adecuados para servicios como fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional.

Además, ha avanzado que el servicio de Salud Mental, que actualmente se encuentra en el Hospital de Antequera tras el cierre del edificio del Campillo Bajo, volverá a integrarse en el ámbito de la Atención Primaria y comunitaria, "que es donde debe estar". En cuanto a Pediatría, ha indicado que finalmente permanecerá en el centro de salud de la Avenida de la Estación, atendiendo a criterios asistenciales, de espacio y de organización de circuitos diferenciados para población infantil.

La obra entra en una nueva fase técnica

La gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga ha confirmado también que, una vez completadas las demoliciones interiores, la obra entra ahora en una nueva fase de carácter más técnico. Además, ha agradecido el seguimiento continuo de los profesionales implicados para que los trabajos puedan desarrollarse conforme a los plazos previstos.

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La conclusión de las obras está prevista a lo largo del verano de 2027, momento en el que Antequera podrá recuperar un espacio sanitario emblemático que permitirá reforzar la atención sanitaria y comunitaria en la ciudad.