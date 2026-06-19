Reabre el tramo de la A-92 en Antequera tras finalizar las obras de reparación: será a partir del 26 de junio

Queda una semana para que vuelva a abrir al tráfico el tramo de la A-92 a la altura de Antequera que fue afectado por el temporal. El 26 de junio será el día en el que se darán por finalizadas las obras de reparación, cuya ejecución ha supuesto un coste de más de medio millón de euros.

Los trabajos, que se encuentran en su fase final, se están realizando entre los puntos kilómetros 156+150 y 157 de la citada vía, que fue dañada tras el tren de borrascas que azotó la provincia de Málaga a principios de año. Su reapertura supondrá recuperar todos los carriles de la autovía, para más adelante proceder al asfaltado del tramo afectado.

La obra de emergencia ha contado con un presupuesto superior al medio millón de euros (567.793) para hacer frente a un hundimiento del firme y grietas que afectaron a este tramo de carretera. En este tramo, según ha explicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, se han completado 310 perforaciones para estabilizar los taludes.

Próximas actuaciones

Asimismo, además de esta actuación, se va a actuar sobre otros puntos de la A-92 dentro del término municipal de Archidona, en varios puntos kilométricos, para realizar tareas como la reparación de obras de drenaje transversal dañadas por las lluvias, reparación y limpieza de cunetas afectadas y reconstrucción de muros de escollera dañados.

Los trabajos en cada uno de los emplazamientos se están ejecutando de manera corrida en cada uno de los carriles para garantizar la posibilidad de paso de los camiones de suministro y permitiendo su movimiento en el sentido del tráfico, para, a su vez, minimizar las afecciones y maximizar el rendimiento de la ejecución al reducir el número de emplazamientos de la maquinaria.

Esta actuación se enmarca en una obra de emergencia declarada para reparar los daños causados en las carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía ubicadas en la zona norte de la provincia de Málaga, y el presupuesto para la misma roza los tres millones de euros (2.908.460).

Además de la autovía, también se actúa dentro de este contrato en las carreteras A-343, A-384, A-7075, A-7200, A-7201, A-7202, A-7278, A-7283 y A-92.

La consejera de Fomento en funciones ha recordado que esta intervención forma parte del Plan Andalucía Actúa, por el que el Gobierno andaluz movilizó 283 millones de euros para obras de emergencia en las carreteras andaluzas. En el caso de Málaga, ha recordado que "no hay ninguna carretera cortada" gracias a un trabajo desplegado sobre el terreno, que ha supuesto en la provincia "una inversión de 47 millones de euros".