Sociedad
Algatocín prepara la celebración de su Romería de San Juan
Durante los días 26, 27 y 28 de junio Algatocín celebrará la Romería de San Juan 2026, un evento que en los últimos años se pretende afianzar como forma de recuperar una antigua tradición, ya que antaño era habitual que en estas fechas numerosas personas se desplazaran hasta las inmediaciones del río Genal para disfrutar de una jornada de campo en compañía de familiares y amigos.
La romería, organizada por el Ayuntamiento de Algatocín y el Camping Genal, se llevará a cabo en el entorno de la Vega de la Curtida. El programa de actividades dará inicio el viernes a las 6 de la tarde con las carreras de cintas en moto y por la noche un dj animará el ambiente hasta la madrugada. El sábado, día grande de la romería, tendrá lugar una misa en honor a San Juan. A su término, se llevará a cabo la salida de la carreta que portará la imagen del Santo desde la zona de La Ereta hasta la Vega de la Curtida.
A partir de las 9 de la tarde el Camping Genal organizará una cena y música en directo para prolongar la jornada con el mejor ambiente. Para terminar, el domingo desde las 13.30 horas tendrá lugar una nueva actuación musical.
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