La comarca de Antequera se prepara frente a los incendios

El Ayuntamiento de Antequera y el de Villanueva de la Concepción han reforzado sus respectivos planes de prevención de incendios forestales de cara al verano. A tan solo unos días de dar la bienvenida a la nueva estación, ya se han registrado dos incendios en menos de una semana: uno en un diseminado rural de Antequera el sábado 13 de junio y otro en Casabermeja el lunes 15 de junio, además de un fuego que se registró en la pedanía de la Higuera también el sábado.

La campaña municipal de prevención en Antequera se desarrolla este año en dos frentes: la información frente al calor a colectivos vulnerables y la prevención de incendios forestales, con el reparto de más de 7.000 dípticos divulgativos en colegios, zonas comerciales y espacios frecuentados por mayores y familias.

La campaña incluye también difusión digital durante todo el verano a través de las redes sociales municipales, con mensajes centrados en evitar el uso del fuego para eliminar restos agrícolas, apagar completamente hogueras y barbacoas, y extremar las precauciones en zonas de vegetación. El cartel de la campaña recoge el lema «Una chispa puede destruir, juntos podemos prevenir», e insiste en llamar de inmediato al 112 y facilitar la ubicación exacta ante cualquier incendio.

Junto a la prevención de incendios, la campaña municipal de Antequera incluye una vertiente informativa frente al calor, especialmente dirigida a personas mayores, niños, bebés, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Del 13 al 24 de julio se instalarán además dos puntos de hidratación gratuitos, en la plaza de San Luis y en calle Calzada, en horario de 11.00 a 13.30 horas de lunes a viernes.

Villanueva de la Concepción, una de las zonas con más riesgo

Villanueva de la Concepción es, cada verano, una de las zonas de la comarca con mayor riesgo de incendio forestal por su orografía y su entorno rural. El alcalde, Gonzalo Sánchez, ha detallado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha el desbroce de solares y espacios municipales, así como de los arcenes de caminos y carreteras locales.

El Consistorio ha enviado además cartas a los vecinos para solicitar la limpieza de solares particulares, y mantiene una labor de concienciación basada en los consejos de prevención que distribuye la Junta de Andalucía. Sánchez ha reconocido que, pese a estas medidas, el riesgo no se puede eliminar por completo.

«No le podemos poner puertas al campo», señala el alcalde.