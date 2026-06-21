Fiestas
Faraján celebrará su Romería el próximo 27 de junio
El evento, que se lleva a cabo desde el año 1999, contempla un gran número de actividades para los vecinos del municipio
El próximo sábado 27 de junio la localidad de Faraján volverá a celebrar su tradicional romería en honor a la Virgen del Rosario, evento que se organiza desde el año 1999, con una jornada festiva y de convivencia de la que podrán disfrutar todos los asistentes en un entorno natural espectacular.
Desde el Ayuntamiento de Faraján se ha indicado que los romeros y romeras iniciarán el camino en torno a las 09.30 de la mañana desde la Plaza de Andalucía acompañando en su recorrido a la bella carreta tirada por bueyes y adornada para la ocasión que portará la imagen de la Virgen del Rosario. Todos se dirigirán en continuo descenso por el camino que conecta Faraján con el pueblo vecino de Jubrique hasta la zona de la Vega Grande, junto al río Genal.
Tras la llegada al punto donde tendrá lugar la romería, que se producirá pasado el mediodía, se habilitará una barra para la ocasión y se llevará a cabo un almuerzo colectivo. Durante la tarde la música en directo amenizará el ambiente y prolongará la verbena popular hasta la caída del sol, cuando todos los asistentes regresarán al pueblo.
La romería de Faraján se caracteriza por la gran cantidad de público que atrae, ya que tanto la mayoría de los vecinos y vecinas de la localidad como muchas personas procedentes de otros municipios suelen acudir al festejo. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Faraján se ha invitado a todas las personas que lo deseen a participar en esta jornada de convivencia, para mantener la tradición.
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