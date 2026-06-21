Torremolinos celebra San Juan en distintos puntos: moragas, actuaciones musicales y barras con comida y bebida a precios populares

La localidad malagueña de Torremolinos celebra la festividad de San Juan con moragas, actuaciones musicales y barras con comida y bebida a precios populares en distintos puntos del municipio, como la Carihuela, Montemar Alto y Cantarranas. La entrada a todas estas veladas será libre y gratuita.

Según informó el Ayuntamiento, la Hermandad de Marineros Virgen del Carmen de la Carihuela organiza un año más la tradicional moraga de San Juan que tendrá lugar el próximo 23 de junio en la playa de la Carihuela frente al restaurante La Zoca, a partir de las 20.00 horas. Contará con una barra con comida y bebida a precios populares y con música en directo del grupo Capitán Vinilo. Los asistentes podrán disfrutar de las tradicionales quema de júas en una gran hoguera que se encenderá a las doce de la noche.

La barriada de Montemar Alto celebrará su tradicional feria de San Juan los días 25, 26 y 27 de junio en la pista deportiva de la zona. Las actividades previas comenzarán este domingo 21 a las 10,30 horas con la milla urbana, tras la que se ofrecerá una chocolatada y se celebrarán las pruebas de carrera de cintas y retención de bicicletas.

El martes 23 a partir de las 23.50 horas tendrá lugar la tradicional quema del júa. La feria dará comienzo el día 25 con un got talent a partir de las 21.30 horas y el viernes 26 desde las 21.00 horas se sucederán distintos espectáculos como Tinkunaco, actuación de Ulises Serrano, Ilsentho o Montemar films.

El grupo Trenzao animará la noche del sábado y además, están previstas las actuaciones de Lucía Macias, Mario Carrasco y Ainhoa Mefer. El broche final lo pondrá el dj Ismael. El último día de feria será el domingo 28 y los vecinos lo celebrarán con una gran paella popular y una fiesta de juegos de agua. Por su parte, la barriada de Cantarranas tendrá su veladilla de San Juan el sábado 27 de junio a partir de las 21.00 horas en calle Madame Bovary, donde se encuentra la sede de la asociación de vecinos. Los asistentes disfrutarán de servicio de barra con comida y bebida a precios populares y actuaciones musicales.

El día 23 por la noche los vecinos realizarán también una gran hoguera, donde cada año acuden a realizar los tradicionales rituales y petición de deseos.

El Ayuntamiento destacó que Litosa ha preparado un dispositivo especial de limpieza para la noche de San Juan y la mañana siguiente. A ello se une que se incrementarán los contenedores junto a las bocanas de playa.