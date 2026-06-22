Algaidas sueña con su Noche Carnavalesca

La Noche Carnavalesca de Villanueva de Algaidas cumplió este pasado sábado su duodécima edición con el aforo de 1.000 personas cubierto, según confirma la Asociación Cultural CarnavAlgaidas, entidad organizadora del festival desde su primera convocatoria en 2012. El evento, celebrado en el pabellón deportivo municipal, volvió a reunir a aficionados llegados desde Madrid, Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén y otras provincias españolas.

De cinco amigos a 196 socios

La cita, ya consolidada, nació hace años con un grupo de cinco amigos aficionados al carnaval gaditano que, ante una etapa de menor actividad de la fiesta en el municipio, decidieron darle un nuevo impulso. La primera edición se celebró el 21 de abril de 2012, con el apoyo del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, que cedió el pabellón deportivo y colaboró con el sonido y las sillas.

«El éxito de aquella primera edición superó todas nuestras expectativas y nos llevó a constituirnos legalmente como Asociación Cultural CarnavAlgaidas», explica Ramón Conejo, presidente de la entidad.

Trece años después, la agrupación cuenta con 196 socios y socias, y tras el paréntesis de la pandemia apostó por un formato veraniego al aire libre que, según Conejo, «ha sido muy bien recibido por el público».

La asociación sigue de cerca el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) para cerrar contrataciones antes de que finalice el concurso. Los aciertos se repiten: la chirigota Los Calaíta, contratada desde preliminares el año pasado, acabó logrando el primer premio, y este año ha ocurrido algo similar con El Bizcocho.

Mantener un hueco para el Carnaval de Málaga es, para Conejo, «una cuestión fundamental». En esta edición ese espacio lo ocupó la comparsa local Los Plantaos, como reconocimiento a su trayectoria en el concurso malagueño.

El crecimiento del evento se traduce también en impacto económico directo: las plazas hoteleras suelen completarse y se alquilan numerosas viviendas rurales para estas fechas, lo que contribuye a promocionar Villanueva de Algaidas como destino turístico.

El aforo, limitado a 1.000 personas, atrae cada año a aficionados de fuera de la provincia. Según sondeos propios de la asociación, llegan visitantes desde Madrid, Badajoz, Granada, Sevilla, Córdoba, Jaén, Isla Cristina, Alcalá de Guadaíra, Osuna, Lebrija o Moriles.

Más allá del carnaval

Conejo considera que la cita ha cambiado la percepción del municipio entre los círculos carnavalescos, gracias a una organización cuidada y un trato cercano que muchos asistentes definen como «familiar, única y diferente».

De cara al futuro, la asociación quiere mantener el formato actual -un cartel de cuatro o cinco agrupaciones- y aspira a contar con más espacio y una sede más amplia, ya que el local que cede el Ayuntamiento se ha quedado pequeño para sus socios.

Además del evento principal, CarnavAlgaidas organiza durante el año la fiesta gastronómica «Relleno y Carnaval», declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial y que este año cumplió su séptima edición, junto a veladas de flamenco, encuentros con autores y una zambomba flamenca en Navidad.

«Nos gustaría que la Noche Carnavalesca siguiera siendo, al menos, lo que es hoy: una cita de referencia para los aficionados al carnaval y un motivo de orgullo para nuestro pueblo», resume su presidente.