Alhaurín de la Torre inicia un nuevo plan de mejora de caminos rurales con una inversión de casi 200.000 euros

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha un nuevo plan de pavimentación y mejora de caminos rurales y tramos de carreteras secundarias del término municipal. La actuación cuenta con una inversión de 197.048,50 euros y ha sido adjudicada a la empresa Eiffage Infraestructuras tras un proceso al que concurrieron siete ofertas.

El proyecto contempla la rehabilitación superficial y estructural de más de 9.400 metros cuadrados de calzada, con el objetivo de mejorar la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad de viales que presentan deterioro por el paso del tiempo y el tráfico soportado.

Alhaurin de la Torre también arreglará el camino Número Uno. / L.O.

Caminos rurales y accesos residenciales de Alhaurín

Las obras responden tanto a la demanda vecinal como a la necesidad de mantener en buen estado la red viaria municipal, especialmente en zonas que sirven de acceso a explotaciones agrícolas, viviendas diseminadas y urbanizaciones residenciales.

Los trabajos se desarrollarán en el camino de la Ribera, un tramo del camino Número Uno, la avenida Portales del Peñón a la altura de los Arcos de Zapata y la zona de finca La Máquina, que incluye los carriles de La Máquina, La Acequia, Cortijo Viejo, Almazara y calle del Pozo.

Escolleras, saneamiento y nuevo asfaltado

Las primeras actuaciones se han centrado en la construcción de muros de escollera de contención en los caminos de la Ribera y Número Uno. En este último vial, estos trabajos ya han finalizado. En total, las escolleras previstas suman 270 metros de longitud y 810 metros cúbicos de volumen.

El plan incluye también el desbroce y limpieza de márgenes con vegetación invasora, el saneamiento y reposición de firmes deteriorados, la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente, la adecuación de pozos y arquetas a la nueva rasante y el fresado mecánico de los encuentros de pavimento.

Dos meses de plazo para ejecutar las obras

El plazo de ejecución previsto es de dos meses. Durante ese periodo, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad vial, garantizar una mayor vida útil de los firmes y reducir los costes de mantenimiento futuro, evitando que se agraven problemas como grietas, socavones o pérdidas que afectan a la estructura de los pavimentos.

El Consistorio ha pedido disculpas a vecinos y conductores por las molestias que puedan ocasionar los trabajos. Además, prevé que parte del asfaltado pueda realizarse incluso en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico.

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Nuevas mejoras en la red viaria municipal

Con esta intervención, Alhaurín de la Torre suma un nuevo proyecto de mejora de su red de caminos rurales y carreteras secundarias. La actuación permitirá reforzar conexiones clave para residentes, agricultores y usuarios habituales de estos viales, especialmente en entornos diseminados y zonas de acceso a fincas y urbanizaciones.