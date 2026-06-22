Alhaurín de la Torre pide moderar el consumo de agua por una avería en el pozo de Los Caracolillos

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre trabaja desde primera hora de este lunes para reparar una avería detectada en el pozo de Los Caracolillos, una de las infraestructuras que forman parte de la red municipal de abastecimiento de agua. La incidencia afecta principalmente a las zonas de La Alquería, Arroyo Hondo y Lauro Golf.

El Servicio Municipal de Aguas ha activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones con el objetivo de minimizar las posibles afecciones y garantizar el suministro mientras se llevan a cabo las reparaciones, que podrían prolongarse durante unos días.

Alhaurín de la Torre está suministrando agua de otros puntos a la zona afectada por la avería del pozo de Los Caracolillos. / L.O.

Suministro alternativo desde el pozo de Pinos de Alhaurín

Para mantener el servicio en las zonas afectadas, el Ayuntamiento ha reorganizado la red de abastecimiento y está suministrando agua desde el pozo de Pinos de Alhaurín. Técnicos municipales y personal especializado trabajan ya para restablecer el funcionamiento habitual del sistema en el menor plazo posible.

El Consistorio recuerda que el año pasado ya se logró recuperar el servicio en 48 horas tras otra avería similar, aunque en esta ocasión advierte de que los trabajos podrían requerir varios días en función de la evolución de la reparación.

Petición de moderar el consumo de agua

El Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de los vecinos de La Alquería, Arroyo Hondo y Lauro Golf para que moderen el consumo de agua durante las próximas horas. La recomendación pasa por evitar usos no esenciales mientras duren las labores de reparación.

Esta medida busca facilitar el mantenimiento del servicio y reducir el riesgo de incidencias puntuales en la red de abastecimiento durante los trabajos técnicos.

Posibles bajadas de presión o cortes puntuales

Aunque el Servicio Municipal de Aguas trabaja para evitarlo, el Ayuntamiento advierte de que podrían producirse afecciones puntuales en el suministro. Entre ellas, descensos de presión o incluso interrupciones temporales del servicio en determinados momentos.

El Consistorio lamenta las molestias que esta avería pueda ocasionar y agradece la colaboración ciudadana mientras se desarrollan los trabajos necesarios para resolver la incidencia.

Información oficial sobre la avería

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre informará de cualquier novedad relevante a través de sus canales oficiales. Mientras tanto, la principal recomendación para los vecinos de las zonas afectadas es hacer un uso responsable del agua hasta que quede restablecido el funcionamiento normal del pozo de Los Caracolillos.