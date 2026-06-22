Infraestructuras
Coín tendrá en septiembre un paso provisional sobre el río Grande tras el hundimiento del puente de Valenciana
El Ayuntamiento adjudica por 318.117 euros la construcción de un badén inundable como alternativa temporal mientras se proyecta el nuevo puente
Los agricultores y vecinos del partido de Valenciana, en Coín, contarán previsiblemente a mediados de septiembre con un nuevo paso sobre el río Grande. La actuación servirá como alternativa temporal al puente que daba acceso por el antiguo camino de Alozaina, hundido el pasado mes de enero como consecuencia de las fuertes lluvias.
El Ayuntamiento de Coín ha adjudicado a la empresa Eulen las obras para construir este paso provisional mientras llegan las ayudas de la Junta de Andalucía y del Estado y se avanza en la ejecución de un nuevo puente. Ese procedimiento podría demorarse hasta un año, por lo que el Consistorio ha decidido activar una solución provisional para recuperar la movilidad en la zona.
Un badén inundable para recuperar el acceso a Valenciana
La infraestructura proyectada es un badén inundable, una solución técnica pensada para permitir el tránsito rodado y, al mismo tiempo, mantener el paso del caudal ordinario del cauce. La obra se ha adjudicado por 318.117,29 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 68 días naturales, por lo que el Ayuntamiento prevé que esté lista a mediados de septiembre, antes de la llegada de las primeras lluvias.
El nuevo paso se ubicará en paralelo al punto donde se encontraba el puente derribado. Para acelerar los trabajos, el proyecto contempla el uso de marcos prefabricados de hormigón armado, una fórmula que permitirá reducir los tiempos de ejecución una vez se inicie la obra.
Una solución provisional junto al puente hundido
El badén estará formado por tres marcos prefabricados de hormigón armado, con una sección interior de 4x2 metros, que ocuparán hasta la mitad de la sección transversal del cauce. La otra mitad se resolverá con escollera y relleno de material granular.
Según el planteamiento técnico, la infraestructura permitirá el paso permanente del caudal ordinario del río y el tránsito de vehículos en condiciones de seguridad. En caso de una gran avenida, el diseño prevé que el agua pueda romper por el lado de la escollera para reducir el efecto aguas arriba y minimizar posibles daños en fincas e infraestructuras colindantes.
Financiación municipal y petición de ayudas
La actuación se financiará inicialmente con cargo a los Presupuestos Municipales, dentro de la partida destinada al arreglo de caminos rurales. No obstante, el Ayuntamiento de Coín ha incluido esta intervención en la memoria de daños presentada ante la Subdelegación del Gobierno para optar a subvenciones.
Además de la oferta económica, una de las razones que ha pesado en la adjudicación a Eulen ha sido la ampliación del plazo de garantía hasta los 36 meses tras la ejecución de los trabajos. Con esta obra, el Consistorio da un nuevo paso para recuperar la normalidad en Valenciana, después de haber habilitado ya un acceso alternativo mediante el arreglo del Camino Buenavista.
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