Mercedes Fernández Paradas, nueva directora de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera

La Real Academia de Nobles Artes de Antequera inicia una nueva etapa con Mercedes Fernández Paradas al frente de la institución. La catedrática de Historia Contemporánea de España por la Universidad de Málaga (UMA) tomó posesión este viernes 19 de junio como nueva directora durante el acto de clausura del curso académico 2025-2026.

El relevo en la dirección se formalizó en una sesión celebrada en Antequera con presencia institucional del Ayuntamiento y del Instituto de Academias de Andalucía. El acto incluyó la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y el discurso inaugural de Fernández Paradas como directora.

Mercedes Fernández Paradas toma posesión como nueva directora de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. / L.O.

Una nueva etapa para la Academia de Antequera

La Real Academia de Nobles Artes de Antequera está considerada una de las instituciones culturales y académicas de referencia de la ciudad. Su labor se centra en la promoción del conocimiento, la investigación, las artes, la historia y la defensa del patrimonio local.

Integrada en el Instituto de Academias de Andalucía, la entidad ejerce un papel destacado como custodio y difusora del legado artístico e histórico de Antequera y su comarca. Con el nombramiento de Mercedes Fernández Paradas, la Academia abre una nueva etapa al frente de su Junta de Gobierno.

Mercedes Fernández Paradas y su vínculo con la historia y el patrimonio

Mercedes Fernández Paradas es catedrática de Historia Contemporánea de España por la Universidad de Málaga. Su perfil académico e investigador está vinculado al estudio de la historia y el patrimonio, dos ámbitos centrales en la actividad de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera.

Su llegada a la dirección refuerza el carácter académico de una institución estrechamente ligada a la vida cultural antequerana y a la conservación de la memoria histórica y artística del municipio.

Respaldo institucional del Ayuntamiento de Antequera

El acto contó con la asistencia del alcalde de Antequera, Manolo Barón, junto a la teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana María Cebrián Sotomayor, y el concejal delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, José Manuel Medina Galeote.

En representación del Instituto de Academias de Andalucía intervino María del Amor Albert, que participó en el desarrollo de la sesión junto al alcalde. La presencia de varios representantes municipales subrayó el respaldo del Ayuntamiento a la actividad de la Academia.

Manolo Barón destaca el papel cultural de la institución

Durante su intervención, el alcalde Manolo Barón felicitó a Mercedes Fernández Paradas y al conjunto de la nueva Junta de Gobierno. También reconoció la trayectoria de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y su papel como referente en la difusión de la cultura y la defensa del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

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La toma de posesión de la nueva directora se produjo en el marco de la clausura del curso 2025-2026, una cita que marca el cierre del calendario académico y el inicio de una nueva etapa para una institución clave en la vida cultural de Antequera.