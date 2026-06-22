Sociedad
La Romería Nocturna de Archidona ya tiene cartel: una imagen aérea tomada con dron
La fotografía ganadora ofrece una perspectiva aérea del santuario iluminado durante la festividad del 14 de agosto
El santuario de la patrona de Archidona ha acogido la presentación del cartel anunciador de la Romería Nocturna, que se celebrará el próximo 14 de agosto. El acto contó con la participación del concejal de Cultura, Pablo Garrido Liceras, el hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de Gracia, Fernando Morales, y el ganador del certamen fotográfico, José Juan Morales.
La obra escogida para ilustrar esta edición ofrece una perspectiva inédita de la festividad. Según ha explicado el autor, la imagen fue captada de noche con un dron, lo que ha permitido obtener una vista aérea del patio del santuario iluminado en el momento de máxima afluencia de devotos. «Nos hace ver cosas que habíamos visto muchas veces desde otra perspectiva», señaló José Juan Morales, quien durante su intervención anunció públicamente la donación del importe íntegro del premio a la propia hermandad.
Por su parte, el hermano mayor, Fernando Morales, agradeció la cesión económica, que irá destinada a sufragar los gastos venideros de la corporación.
Morales destacó que la fotografía ganadora refleja con exactitud «la historia, la devoción y la tradición» que envuelven a esta cita de agosto.
Durante su comparecencia, el representante cofrade actualizó el estado de la Coronación Canónica de la Virgen de Gracia. El cabildo general está ultimando el expediente de solicitud formal, que será remitido al Obispado para abrir la segunda y definitiva etapa del proceso.
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