El corcho busca una nueva vida en la Serranía de Ronda: innovación, empleo y futuro para el alcornocal malagueño

El corcho de los alcornocales malagueños quiere abrirse paso más allá de sus usos tradicionales. La Diputación de Málaga, a través de La Noria, ha organizado para el próximo 30 de junio en Cortes de la Frontera una ruta inmersiva centrada en las oportunidades económicas que puede generar la transformación industrial del corcho en la Serranía de Ronda y el Valle del Genal.

La jornada, titulada "Innovación y transformación industrial del corcho de los montes alcornocales en la provincia de Málaga", está dirigida a empresarios y propietarios agroforestales, profesionales de la bioconstrucción, universidades, ayuntamientos y entidades públicas. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Embeded y busca conectar al sector agroforestal con nuevas vías de negocio vinculadas a la bioeconomía.

Dos corcheros se afanan en pelar un alcornoque para obtener el corcho. / L. O.

Cortes de la Frontera, epicentro del futuro del corcho

El encuentro se celebrará en colaboración con el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y pretende situar al municipio en el centro del debate sobre innovación rural, aprovechamiento sostenible del monte y transformación de los recursos naturales en oportunidades de empleo.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Toñi Ledesma, ha defendido que el objetivo es que los pueblos no solo conserven su patrimonio natural y cultural, sino que también puedan generar riqueza a partir de él. "Compartimos una misma visión: que nuestros pueblos no solo conserven su patrimonio natural y cultural, sino que sean capaces de generar riqueza, empleo y oportunidades a partir de él", ha señalado.

Una ruta sobre el terreno para conocer la saca del corcho

El programa no se quedará en una jornada técnica al uso. La actividad plantea una experiencia sobre el terreno con una visita demostrativa de la saca tradicional del corcho en su entorno natural, una labor que depende de oficios muy especializados y de un conocimiento transmitido entre generaciones.

Durante la ruta se dará visibilidad al trabajo de hacheros, rajadores, recogedores, arrieros y pesadores, perfiles ligados a una actividad que exige destreza manual y respeto absoluto al árbol para no dañarlo. La jornada también incluye una visita al centro de almacenaje Aley y a sus instalaciones de autoclave para la limpieza del corcho.

Bioeconomía y bioconstrucción en torno al alcornocal

La iniciativa busca generar sinergias entre propietarios agroforestales, empresas, profesionales de la bioconstrucción, universidades y administraciones públicas. El objetivo es explorar nuevos usos del corcho y detectar oportunidades de negocio que permitan reforzar el papel económico del alcornocal en los municipios rurales.

La actividad contará con plazas limitadas y está reservada a perfiles técnicos y empresariales. Las inscripciones deben formalizarse a través del formulario habilitado en la página web oficial de La Noria.

Un oficio sostenible que mantiene vivo el monte

Ledesma ha recordado que la saca del corcho es uno de los pocos oficios plenamente sostenibles que se mantienen en el territorio, ya que no destruye el monte y contribuye a su limpieza, a la prevención de incendios y al mantenimiento de la biodiversidad.

La actividad supone además una fuente de ingresos para muchas familias y un apoyo económico para los ayuntamientos. En el caso de Cortes de la Frontera, el corcho forma parte de la vida cotidiana del municipio: sus más de 17.000 hectáreas de alcornocal lo convierten en uno de los grandes referentes de Andalucía.

El proyecto europeo Embeded impulsa el desarrollo rural

La ruta se enmarca en la estrategia de equilibrio territorial y desarrollo rural de la Diputación de Málaga dentro del proyecto europeo Embeded, financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea.

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Con esta iniciativa, la provincia busca mirar al alcornocal no solo como patrimonio natural, sino también como una oportunidad para generar innovación, actividad económica y empleo en los pueblos de la Serranía de Ronda y el Valle del Genal.