La Feria de San Juan 2026 de Alhaurín de la Torre arranca con pregón, alumbrado y procesión

La Feria de San Juan 2026 de Alhaurín de la Torre ya está en marcha. Las fiestas patronales arrancaron este martes con una primera jornada multitudinaria en la que vecinos y visitantes participaron en algunos de los actos más esperados del calendario festivo del municipio, desde la ofrenda floral hasta el encendido del alumbrado extraordinario.

La programación inaugural comenzó por la tarde con la tradicional ofrenda floral a San Juan Bautista, que partió desde la plaza de San Sebastián hasta la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción. Este año, como novedad, el altar del patrón se instaló en la puerta del templo gracias al trabajo del grupo parroquial de la Virgen de la Candelaria.

La procesión de San Juan, patrón de Alhaurín de la Torre, recorrerás las calles este miércoles, 24 de junio. / L.O.

Un arranque marcado por la tradición en Alhaurín de la Torre

Tras la ofrenda, las calles del municipio acogieron el Gran Desfile Inaugural, con gigantes y cabezudos, pasacalles y animación. El recorrido desembocó en el Parque Municipal, epicentro de buena parte de las actividades de la Feria de San Juan.

Ya por la noche, la Banda Municipal de Música abrió la programación en el recinto antes del pregón oficial, que este año corrió a cargo de María Jesús García López. El acto contó con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, y otros representantes institucionales.

La Feria de San Juan de Alhaurín de la Torre comenzó anoche con el pregón de María Jesús García. / L.O.

Pregón, alumbrado y concierto de Los Yakis

Uno de los momentos centrales de la noche llegó con el tradicional paseíllo, el corte de cinta y el encendido del alumbrado extraordinario, que simbolizó el inicio oficial de las fiestas patronales. A partir de ahí, el ambiente se trasladó a la Caseta Oficial y al recinto ferial.

La jornada continuó con actuaciones de academias de baile y con el concierto de Los Yakis, uno de los platos fuertes del primer día de feria. La noche se completó con las sesiones de los DJ Fabio y Xispazo, dentro de una programación pensada para públicos de distintas edades.

La procesión de San Juan Bautista, este miércoles a las 19.00 horas

La Feria de San Juan continúa este miércoles 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, con nuevas actividades en el Parque Municipal. En el Parque Municipal habrá fiesta infantil desde las 11.00 horas, con elección de Miss y Míster Infantil San Juan 2026, talleres, bailes, personajes infantiles, juegos y la actuación de K-Pop.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará la misa en honor al patrón en la parroquia de San Sebastián, cantada por la Coral Santa Cecilia, y a las 19.00 horas tendrá lugar el acto más señalado de la jornada: la procesión de San Juan Bautista, que recorrerá las calles de Alhaurín de la Torre a partir de las 19.00 horas.

La salida del patrón vuelve a situarse como uno de los momentos de mayor carga simbólica y devocional de estas fiestas. La procesión saldrá de la parroquia de San Sebastián y continuará su itinerario por la plaza de la Concepción, calle Eduardo Ocón, Málaga, plaza de San Sebastián, calle Ermita, Real, pasaje San Cristóbal, calle Juan Carlos I, plaza de San Sebastián y calle Málaga, hasta su encierro en la parroquia de San Sebastián.

La gaditana Merche ofrecerá el concierto estelar de fin de feria este sábado a las 23 horas, en la Caseta Oficial. / L.O.

Actuaciones musicales

La caseta oficial abrirá ese miércoles 24 de junio a las 21.00 horas con DJ Fabio y contará con el concierto de Sergio Contreras a las 23.00 horas, seguido de DJ Alex Moon / Miguel Blanco hasta el cierre.

La programación musical de la feria incluye la actuación estelar de Henry Méndez a las 23. 00 horas en la Caseta Oficial, y la animación musical de Michael Steven el jueves 25; Triana y dj Cohelo el viernes 26; el concierto fin de Feria de Merche y We Are Not DJs el sábado 27.

El cartel se completa con actuaciones de academias de baile como Baila con Desy, Laura González, Raquel Arias, Mar de Rosas, Sarah Gálvez, Lourdes Soto, Sergio Maqueda y Reme Cortés.

Noticias relacionadas

Como en ediciones anteriores, el programa contempla horas sin ruido todos los días de 18.30 a 20.30 horas, una medida pensada para facilitar el disfrute de la feria a personas con especial sensibilidad acústica.