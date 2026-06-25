Nuevo plan de asfaltado en Málaga: La Diputación invertirá 5,2 millones en 50 kilómetros de carreteras de la provincia

La Diputación de Málaga ha adjudicado un nuevo plan de asfaltado de la red provincial de carreteras, dotado con 5.215.809,14 euros que permitirá renovar cerca de 50 kilómetros de 17 vías de la provincia. En la mayoría de los casos, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de entre dos y tres meses.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP), ha defendido esta nueva inversión para mejorar las carreteras de titularidad provincial, sobre todo aquellas que garantizan la comunicación entre municipios del interior.

La Diputación de Málaga invertirá 5,2 millones de euros en asfalta carreteras como la MA-3203. / L.O.

Plan de asfaltado para 17 carreteras de Málaga

"Invertimos unos 20 millones de euros al año en arreglos estructurales de las vías, mantenimiento, planes de asfaltado y actuaciones del Plan Vía-ble -ha explicado Francisco Salado-. A ello se une que este año vamos a poner en marcha un plan para mejorar la señalización horizontal de las carreteras, que se licitará por 2,1 millones de euros, para reforzar la seguridad vial", según ha explicado el presidente de la Diputación de Málaga.

La institución provincial gestiona una red de 118 carreteras provinciales, que suman unos 860 kilómetros. Unas vías que son claves para la movilidad entre numerosos municipios de Málaga.

Cómo serán las obras en las carreteras provinciales

Los trabajos de este quinto plan de asfalto incluirán la regularización del firme en los tramos más deteriorados y el posterior asfaltado. Además, se repararán las cunetas terrizas cuyo estado pueda afectar a la estabilidad de la carretera.

Tras la mejora del pavimento, se repondrá la señalización horizontal. Según Salado, los cuatro planes anteriores y las actuaciones previstas este año permiten mejorar 262 kilómetros de 65 carreteras.

Carreteras afectadas en la Axarquía

La Axarquía será la comarca con mayor número de actuaciones dentro de este plan, con seis carreteras incluidas y una inversión adjudicada de 1.677.570,26 euros. Las obras afectarán a la MA-3109, entre El Borge y Almáchar; la MA-3113, de acceso a Benamargosa; y la MA-3114, entre Moclinejo y Almáchar.

También se intervendrá en la MA-3203, de acceso a Cajiz desde la N-340; en la MA-4104, de acceso a Alcaucín desde la A-7205; y en la MA-5103, que conecta Árchez con Corumbela.

Actuaciones en el Guadalhorce y la Serranía de Ronda

En el Valle del Guadalhorce, la Diputación acometerá cinco actuaciones adjudicadas por 1.198.146,91 euros. Las obras se desarrollarán en la MA-3300, entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande; la MA-3303, entre Coín y Puerto de Pescadores; la MA-3304, de Cártama a Alhaurín el Grande; la MA-3403, entre Villanueva de la Concepción y Almogía; y la MA-4401, de Valle de Abdalajís hacia Las Angosturas.

En la Serranía de Ronda, se mejorarán tres vías con una inversión adjudicada de 845.025,59 euros. Las carreteras incluidas son la MA-7402, de acceso a Acinipo desde la A-374; la MA-8301, entre Estepona y Jubrique; y la MA-8306, de acceso a Benalauría desde la A-369.

Mejoras en Antequera, Guadalteba y Sierra Norte

El plan se completa con tres actuaciones en la zona de la Sierra Norte, la comarca de Antequera y Guadalteba, adjudicadas por 1.495.066,38 euros.

En este bloque se incluyen mejoras en la MA-5100, entre la A-7201 y la MA-5102; en la MA-5101, entre la A-92 y la MA-6414; y en la MA-7404, de acceso a Cañete la Real desde la A-384.

Con estas actuaciones, la Diputación refuerza su programa de conservación de carreteras de los municipios del interior de la provincia de Málaga.