El grupo malagueño Dcoop reduce un 13% su facturación hasta los 1.349 millones por la bajada de precios de los productos agro

La cooperativa agroalimentaria malagueña Dcoop, con sede central en la localidad malagueña de Antequera, ha cerrado el año 2025 con una facturación de 1.349,6 millones de euros, un 13,2% menos que el año anterior, debido a la bajada de las cotizaciones de las producciones (entre ellos, el aceite de oliva, cuyo precio se movió ya en niveles más habituales de mercado). En 2024, y debido al alto valor que alcanzaron los productos agro debido a la escasez de cosecha por la sequía, Dcoop había alcanzado un nivel récord de ventas de 1.554,9 millones.

"La meteorología cambiante que vivimos en 2025 (una primavera lluviosa, con un verano muy duro de calor y un invierno con frío, lluvia intensa y borrascas continuadas) ha afectado, como no podía ser de otra manera, a las producciones de los cooperativistas de Dcoop y, como consecuencia, a su facturación", ha comentado la compañía.

Dcoop ha celebrado este jueves, 25 de junio, su asamblea general, que ha contado con la asistencia de más de 300 cooperativistas y en la que se han aprobado las cuentas anuales y el reporte de estado de información no financiera de 2025.

Además de hacer un repaso por los hitos alcanzados, la compañía presidida por Antonio Luque ha definido las líneas estratégicas de futuro: "Insistir y mejorar en los proyectos de comercialización de los productos de las diferentes secciones, avanzar en sostenibilidad, sobre todo la económica para que los agricultores y ganaderos puedan producir con la mejor rentabilidad, sin olvidar el imprescindible acceso al agua, vital para producir alimentos", ha señalado.

La facturación consolidada de la cooperativa Dcoop y sus filiales españolas ascendió en 2025 a 1.421 millones de euros.

Cítricos y Almazaras, las nuevas secciones de la malagueña Dcoop

Dcoop fue incorporando en 2025 más socios en distintas secciones y se crearon dos nuevas: Cítricos y Almazaras. La primera de ellas fue creada en mayo y está integrada por un grupo de siete entidades naranjeras del Valle del Guadalquivir. "El futuro de esta sección pasa por comercializar el zumo de estas naranjas, una apuesta por la industrialización que se conseguirá con la compra de la fábrica de Zumos Palma en Palma del Río y la adquisición de la marca Zumosol", ha detallado Dcoop.

Antonio Luque, presidente de Dcoop. / L. O.

Por su parte, la sección de Almazaras tiene como objetivo la molturación en común "para abaratar costes sin que las cooperativas pierdan su independencia". Desde hace algunos años funciona una almazara así en Dos Hermanas, este mes de junio se ha inaugurado otra en Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz) y ya se trabaja en otra almazara en Jaén.

El aceite de oliva y el olivar, principal capítulo facturador de Dcoop

Las secciones de Olivar (Aceite, Aceituna de mesa, Almazaras, Orujo y VISO) facturaron en conjunto 875,3 millones euros, lo que supone el 63% del total. En aceite se facturó 723,1 millones y en aceituna de mesa 140,8 millones.

Por otro lado, las secciones ganaderas y cerealistas facturaron un total de 190,7 millones de euros. La sección Ganadera obtuvo una cifra de negocio de 138,2 millones e Industrialización de Leche de Cabra (Dcoop cuenta con una fábrica de recepción de leche de cabra en Antequera y una fábrica de queso de cabra en Lebrija, en alianza con Eurial) otros 34,7 millones.

Un camión del grupo agroalimentario malagueño Dcoop, cuyas exportaciones en 2025 rozaron los 700 millones de euros. / L. O.

La sección de Vinos facturó en 2025 un total de 100 millones en un año marcado por una vendimia por debajo de la media de los últimos años debido a la evolución climatológica.

En cuanto a Suministros, esta sección alcanzó una cifra de negocio de 148,1 millones de euros, convirtiéndose en la segunda del grupo por facturación. En e 2025 facturó algo menos que en el 2024 principalmente debido al precio medio del carburante, muy inferior al del año anterior.

La sección de Frutos Secos (almendras y pistachos) finalizó 2025 con una facturación de 56,3 millones, con un incremento del 51,6% respecto al ejercicio anterior que se debe tanto al aumento productivo de la cosecha como al aumento del precio.

Por último, la sección de Cítricos comenzó a operar en los dos últimos meses del año y ha facturado 2,2 millones de euros.

Exportaciones de Dcoop por valor de 687 millones de euros

El Grupo Dcoop vendió fuera de España por un valor superior a los 697 millones de euros en 2025, lo que en términos de volumen se tradujo en 278,9 millones de kilos/litros/unidades.

"En definitiva, un 10,11% más en volumen, pero un 23,75 % menos en valor económico, debido, al igual que ocurre con la facturación, al descenso de los precios en los productos que se exportaron", explica el grupo cooperativo.