Así es la nueva imagen de marca de la Sierra de las Nieves: un destino de naturaleza y sostenibilidad

Renovarse o morir. La Sierra de las Nieves estrena nueva marca territorial para reforzar su imagen como destino turístico vinculado a la naturaleza, la sostenibilidad y la calidad de vida. La Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves ha presentado este jueves en la sede de Turismo Andaluz en Málaga una identidad visual renovada con la que busca proyectar una imagen más cohesionada, reconocible y competitiva del territorio.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Sierra de las Nieves, Parque Nacional, financiado con fondos Next Generation EU, y culmina un proceso de análisis, participación y definición de una identidad común para la comarca.

El objetivo es mejorar la promoción del destino en mercados turísticos cada vez más exigentes y reforzar el sentimiento de pertenencia entre los municipios que integran la zona.

Un enorme ejemplar de pinsapo en la Sierra de las Nieves. / Celia Paredes.

El pinsapo, símbolo central de la nueva identidad

La nueva identidad visual ha sido desarrollada por la firma Auren Consultores SP S.L.P., que resultó ganadora del concurso público convocado, por un importe de 39.869,50 euros.

El proyecto parte de un diagnóstico previo en el que han participado ayuntamientos, asociaciones y gestores de espacios naturales, y de un análisis del entorno competitivo y del perfil de visitantes potenciales.

El elemento central de la marca sigue siendo el pinsapo, especie emblemática y símbolo de la Sierra de las Nieves. La nueva imagen lo reinterpreta con un diseño más actual y versátil, pensado para su aplicación en soportes físicos y digitales. El símbolo se construye a partir de la silueta del árbol integrada en una forma triangular de líneas suaves y redondeadas, en conexión directa con el paisaje y la naturaleza del territorio.

Nuevo logotipo de la Sierra de las Nieves. / Auren

Una identidad más reconocible para la promoción turística

Asimismo, se ha incorporado una arquitectura visual más ordenada y contemporánea, con una tipografía limpia y fácilmente reconocible. La nueva estructura gráfica mejora la legibilidad y la coherencia de la marca en distintos formatos, desde publicaciones y campañas hasta señalización turística.

La identidad incorpora además la denominación "Reserva Mundial de la Biosfera", un atributo que refuerza el reconocimiento internacional de Sierra de las Nieves y destaca su compromiso con la conservación y el desarrollo sostenible.

Nuevos reclamos publicitarios para la Sierra de las Nieves. / Auren

Verde y azul para reforzar la conexión con el territorio

La nueva propuesta visual actualiza la paleta cromática corporativa, basada en el verde y el azul. Ambos colores evocan la riqueza forestal, los ecosistemas, el agua y el cielo de Sierra de las Nieves, reforzando los conceptos de naturaleza, sostenibilidad y calidad ambiental asociados al destino.

Nueva imagen para el Parque Nacional Sierra de las Nieves

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín (IU) ha explicado que "la nueva marca nace para representar lo que somos y hacia dónde queremos ir. La Sierra de las Nieves cuenta con unos valores naturales, culturales y humanos extraordinarios y necesitábamos una identidad visual capaz de transmitirlos de forma clara, contemporánea y reconocible".

Marín ha subrayado que esta identidad "no es únicamente un logotipo", sino una herramienta estratégica para mejorar el posicionamiento turístico, reforzar la imagen exterior de la comarca y proyectar una visión compartida basada en la sostenibilidad, la conservación del patrimonio natural y las oportunidades de desarrollo que ofrece el territorio.

Una marca ligada a la sostenibilidad y al turismo de naturaleza

La presentación ha reunido a representantes institucionales, responsables turísticos y agentes del territorio. La directora general de Promoción y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, Gema del Corral, ha explicado que "los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y los fondos Next Generation EU son claves para transformar el sector". Y ha añadido que "la sostenibilidad ya no es solo una demanda ambiental, sino una necesidad de negocio que reduce costes y optimiza recursos".

Sierra de las Nieves, un territorio con máxima protección ambiental

Del Corral ha destacado la importancia de Sierra de las Nieves como destino turístico, como espacio de protección ambiental y ejemplo de convivencia histórica entre el ser humano y la naturaleza. La comarca cuenta con la figura de Parque Nacional, la máxima protección ambiental, reconocida hace cinco años.

Al acto también ha asistido el presidente del Consejo Rector del Parque Nacional Sierra de las Nieves, José Quintanilla, que ha puesto el acento en la importancia de esta reformulación de la marca para visibilizar en un único símbolo las distintas figuras de protección y reconocimiento que conviven en el territorio, entre ellas el Parque Nacional y la Reserva Mundial de la Biosfera.

Implantación progresiva en campañas, señalización y publicaciones

Tras su presentación oficial, la nueva marca comenzará a implantarse de forma progresiva en los distintos soportes promocionales, publicaciones, señalización turística, campañas de comunicación y acciones de marketing impulsadas por la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves.

Con esta renovación, el territorio busca consolidar una imagen unificada para su promoción durante los próximos años y reforzar su posición como destino de interior en Málaga para quienes buscan naturaleza, patrimonio, sostenibilidad y experiencias vinculadas al paisaje.

¿Por qué es tan importante el parque nacional de la Sierra de las Nieves?

El parque nacional de la Sierra de las Nieves, cuenta con una superficie de 22.979,76 hectáreas en Málaga, el extremo oeste de la Cordillera Bética, que destaca por su singular riqueza natural, paisajística y cultural.

El decimosexto parque nacional de España destaca por su sistema natural de abetos y pinsapos ya que integra más de la de la mitad del total de la superficie ocupada por esta especie en el conjunto del país. Se trata de las formaciones más extensas de bosques de pinsapo conservadas en la Península Ibérica.

También incorpora una representación de otras interesantes formaciones, como los pinares de pino negral peridotíticos del sector occidental malacitano, los sabinares negrales interiores, los alcornocales húmedos gaditanos y los matorrales almohadillados espinosos y tomillares de pradera.