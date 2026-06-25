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Turismo

La ocupación hotelera en Torremolinos crece casi un 75% en mayo, con mayor presencia de turistas nacionales

El municipio malagueño registró más de 121.000 viajeros y 562.000 pernoctaciones el pasado mes, con un aumento del 22,7% en visitantes españoles

Los hoteles en Torremolinos siguen creciendo en número de turistas.

Los hoteles en Torremolinos siguen creciendo en número de turistas. / l.o.

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Alejandro González

Alejandro González

Málaga

Torremolinos cerró mayo con un nuevo crecimiento turístico, impulsado especialmente por el mercado nacional. Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, el municipio registró 121.240 viajeros, un 3% más que en el mismo mes de 2025, y 562.879 pernoctaciones, lo que supone una subida interanual del 5%.

El avance más destacado se produjo entre visitantes españoles, que alcanzaron los 29.145 viajeros, 5.401 más que hace un año, con un incremento del 22,7%. Sus pernoctaciones también crecieron un 14,3%, hasta las 82.707 noches hoteleras. El turismo nacional consolida así su peso en Torremolinos, donde en 2025 representó el 28,7% del total de viajeros.

Trabajadores vinculados al sector hotelero

La estancia media en los hoteles del municipio se situó en 4,64 días, 2,8 días los turistas españoles y 5,2 los extranjeros. También mejoró el empleo hotelero, con 3.696 trabajadores vinculados a los establecimientos, un 11,1% más que en mayo del pasado año.

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El grado de ocupación por plazas alcanzó el 74,4%, con 23.125 plazas disponibles en 75 hoteles abiertos. Los indicadores de rentabilidad también subieron: la tarifa media diaria fue de 119,54 euros, un 4,18% más, y el ingreso por habitación disponible llegó a 98,87 euros, un 3,99% más. El Consistorio mantiene su estrategia para atraer un turismo de mayor calidad, con estancias más largas y más gasto todo el año como reto.

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