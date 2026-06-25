Turismo
La ocupación hotelera en Torremolinos crece casi un 75% en mayo, con mayor presencia de turistas nacionales
El municipio malagueño registró más de 121.000 viajeros y 562.000 pernoctaciones el pasado mes, con un aumento del 22,7% en visitantes españoles
Torremolinos cerró mayo con un nuevo crecimiento turístico, impulsado especialmente por el mercado nacional. Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, el municipio registró 121.240 viajeros, un 3% más que en el mismo mes de 2025, y 562.879 pernoctaciones, lo que supone una subida interanual del 5%.
El avance más destacado se produjo entre visitantes españoles, que alcanzaron los 29.145 viajeros, 5.401 más que hace un año, con un incremento del 22,7%. Sus pernoctaciones también crecieron un 14,3%, hasta las 82.707 noches hoteleras. El turismo nacional consolida así su peso en Torremolinos, donde en 2025 representó el 28,7% del total de viajeros.
Trabajadores vinculados al sector hotelero
La estancia media en los hoteles del municipio se situó en 4,64 días, 2,8 días los turistas españoles y 5,2 los extranjeros. También mejoró el empleo hotelero, con 3.696 trabajadores vinculados a los establecimientos, un 11,1% más que en mayo del pasado año.
El grado de ocupación por plazas alcanzó el 74,4%, con 23.125 plazas disponibles en 75 hoteles abiertos. Los indicadores de rentabilidad también subieron: la tarifa media diaria fue de 119,54 euros, un 4,18% más, y el ingreso por habitación disponible llegó a 98,87 euros, un 3,99% más. El Consistorio mantiene su estrategia para atraer un turismo de mayor calidad, con estancias más largas y más gasto todo el año como reto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
- La Noche de San Juan toma hoy las playas de la provincia de Málaga con música, júas y actividades
- Muere una niña de tres años tras ahogarse en una piscina en Cártama
- Los primeros detalles del Málaga CF 26/27 de Primera: abonos y pretemporada
- Málaga acoge el viaje inaugural del Legend of the Seas este 29 de junio: siete piscinas, un jardín con 33.000 plantas y patinaje sobre hielo
- La cafetería de Málaga con Solete de la Guía Repsol que se ha convertido en la favorita de Pepón Nieto: 'Tiene los mejores churros del mundo
- Satli Iglesias anuncia una inversión de 600 millones de euros en el Málaga CF y avisa: 'No necesito comprarle a Al-Thani para iniciar el proyecto
- Estos son los pueblos de Málaga en los que será festivo este 24 de junio por la celebración de San Juan